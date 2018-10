Công chúa Eugenie không cài voan cưới theo truyền thống hoàng gia

Chiếc váy cưới xòe phồng có thiết kế cổ xẻ ngực chữ V xếp nếp và nhiều họa tiết dọc thân váy.

Chiếc váy của người đứng thứ 9 trong danh sách kế thừa ngôi báu được thiết kế bởi Peter Pilotto và Christopher De Vos, hai nhà đồng sáng lập nhãn hiệu Peter Pilotto ở London vào năm 2007. Thương hiệu này được biết đến bởi các thiết kế sử dụng phương pháp dệt vải hiện đại.

Công chúa không diện voan cưới theo truyền thống cưới hỏi của Hoàng gia Anh.

Chiếc váy cưới có thiết kế hở lưng dựa theo yêu cầu của Eugenie. Trước đó, cô từng tiết lộ với báo giới rằng váy cưới có thể cho thấy những vết sẹo từ cuộc phẫu thuật cột sống của cô từ năm 12 tuổi. "Tôi nghĩ bạn có thể thay đổi định nghĩa về cái đẹp. Bạn có thể cho người khác thấy vết sẹo của mình", cô nói với tờ This Morning.

Vết sẹo của công chúa dài và cực mảnh, nằm dọc đốt sống cổ của cô.

Eugenie, Pilotto và De Vos đã cùng nhau làm việc liên tục để tìm ra thiết kế váy cưới ưng ý. Tại xưởng may ở phía Đông London, các nhà mốt đã nghiên cứu váy cưới của các thành viên hoàng gia để phác thảo dáng váy. Pilotto và De Vos dệt vải may váy từ tơ tằm, sợi tơ nhân tạo visco. Họ vẽ và may một số biểu tượng có ý nghĩa với Công chúa Eugenie lên váy. Đó là hình ảnh cây kế - quốc huy của Scotland, thể hiện niềm yêu thích của cô dâu chú rể với vùng Balmoral, cỏ ba lá - quốc huy Ireland đại diện cho nhà ngoại của cô dâu và hình ảnh cây thường xuân đại diện cho vùng York Rose, nơi ở của cặp vợ chồng.

Để trở nên nổi bật hơn trong hôn lễ, cô dâu đã đội vương miện Greville Emerald Kokoshnik do Nữ hoàng cho mượn. Vương miện được đính nhiều viên kim cương rực rỡ và một viên ngọc lục bảo lớn với 6 viên ngọc lục bảo nhỏ hơn ở hai bên. Cô cũng đeo hoa tai ngọc lục bảo vốn là món quà cưới từ vị hôn phu Jack Brooksbank. Đôi giày cao gót mà công chúa xỏ đến từ thương hiệu Charlotte Olympia.

Khoảng khắc uyên ương trao nhẫn được ghi lại tại nhà nguyện St. George, nơi đám cưới của Hoàng tử Harry diễn ra hồi tháng 5.

Eugenie tuân theo truyền thống hoàng gia khi chọn nhà thiết kế váy cưới ở Anh. Trước đó, chiếc váy cưới ren kinh điển mà Công nương Kate Middleton từng diện vào đám cưới hoàng gia năm 2011 cũng được thiết kế bởi nhà mốt người Anh Sarah Burton, giám đốc sáng tạo của Alexander McQueen. Và mặc dù nữ Công tước Meghan Markle chọn nhà mốt nước Pháp Givenchy để sáng tạo váy cưới chính nhưng phần cổ váy của cô lại là tác phẩm của nhà thiết kế người Anh Clare Waight Keller.

Hằng Trần

Ảnh: People