Cô dâu Việt tại Mỹ đặt may váy cưới ở quê nhà

Chiếc váy cưới đắp ren tinh xảo của Christine Ngo là điểm nhấn của đám cưới, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Cô dâu: Christine Ngo (năm sinh 1984)

Christine rời Sài Gòn để đi du học và làm việc tại Thụy Sỹ từ năm 2003. Sau khi tốt nghiệp, cô đến Mỹ lập nghiệp. Hiện tại Christine là Product Manager cho một công ty thiết kế phần mềm và sinh sống tại Bắc California, Mỹ.

Christine quen biết người bạn đời Tom Bentz vào năm 2009. Một năm sau, hai người chính thức trở thành người yêu. Cặp đôi đính hôn vào tháng 6/2014 và tổ chức đám cưới vào mùa xuân, ngày 2/5/2015. Dù sống và làm việc tại Mỹ, cô cũng chọn may áo cưới tại Việt Nam.

Christine chia sẻ: "Như nhiều cô gái khác, mình quan tâm đến trang phục cưới ngay cả trước khi đính hôn. Khi xem trên các tạp chí hay các website, nếu thấy mẫu áo cưới đẹp, mình sẽ lưu lại để sau này tham khảo. 8 tháng trước hôn lễ, mình bắt đầu đặt tìm may trang phục cưới.

1. Chọn áo dài cưới

Là một cô gái Việt, mình thấy một trong những điều tự hào nhất là được mặc chiếc áo dài truyền thống trong lễ cưới. Ở Mỹ chỉ có áo dài may sẵn mà không có dịch vụ may áo dài theo số đo, ngoài ra các mẫu áo cũng ít, giá tiền đắt hơn nhiều ở Việt Nam. Vì vậy mình quyết định đặt may áo tại quê nhà.

Mình đã tìm hiểu qua Internet nhiều mẫu mã áo dài cưới và đặt may chiếc áo cưới truyền thống và khăn đóng của tiệm Long Phụng. Kết quả khi nhận áo, mình rất hài lòng. Áo mang sắc đỏ, kiểu dáng đơn giản, truyền thống, trang trí hoa văn màu vàng đồng ở viền tà và tay áo. Khăn đóng màu vàng đồng ton sur ton cùng họa tiết áo và màu của quần.

Christine diện áo dài cưới màu đỏ chụp ảnh trước đám cưới.

2. Hành trình tìm váy cưới

Về váy cưới, trang phục quan trọng nhất, mình muốn có một chiếc váy với những tiêu chí như:

- Special, elegant, sexy: Đặc biệt, thanh lịch và quyến rũ

- Váy có phần lưng đắp ren, vì theo mình chất liệu ren là thanh nhã nhất và lưng đắp ren tinh xảo sẽ tạo ra nét quyến rũ, sexy.

- Váy kiểu trumpet hoặc chữ A, vì hai dáng váy này hợp với vóc dáng và chiều cao của mình.

- Ngân sách dự tính cho chiếc váy cưới mà mình có thể chi khoảng 1.000 - 2.000 USD.

Ngay sau khi đính hôn, mình bắt đầu tham khảo nhiều tạp chí, show truyền hình cưới để có thêm kiến thức về trang phục ngày cưới. Ở Việt Nam, mình có tham khảo các mẫu váy cưới của nhà thiết kế Trương Thanh Hải, trong đó có 2 mẫu mình rất thích.

Hai mẫu váy cưới mà cô dâu Christine Ngo yêu thích với kiểu dáng thanh lịch.

Nhưng vì lý do cách trở địa lý, ban đầu mình không có ý định nghiêm túc là sẽ lựa chọn may váy cưới tại đây. Để tiện lợi hơn, mình muốn tìm được chiếc váy với kiểu dáng tương tự như một trong hai mẫu váy yêu thích đó ở Mỹ. Vì vậy mình đã đặt lịch hẹn và đi thử ở rất nhiều cửa hàng áo cưới ở Mỹ.

Sau khi thử khoảng 10 chiếc áo cưới tại Mỹ, mình chỉ ưng ý một chiếc váy cưới của Galia Lahav Haute Couture. Chiếc váy này có phom dáng và thiết kế khá tương đồng với mẫu áo cưới mà mình yêu thích nhưng giá khoảng 14.000 USD, đắt gấp 10 lần so với ngân sách dự tính của mình. Ngoài ra, các mẫu váy ở Mỹ phần lớn là may theo vóc dáng của người phương Tây nên dù mình tìm được mẫu ưng ý, nhưng vẫn có cảm giác mình đang mặc chiếc váy cưới của người khác chứ không phải chiếc váy may cho riêng mình.

Vậy là mình quyết định liên lạc với nhà thiết kế Trương Thanh Hải, tham khảo, đặt may mẫu áo cưới trong bộ sưu tập 2014 của anh. Tất cả quá trình tìm hiểu, trao đổi thông tin, may đo đều diễn ra online. Mình chỉ nhìn thấy mẫu áo sau khi đã hoàn tất. Chiếc váy cưới của mình là điểm nhấn trong đám cưới. Tất cả khách mời từ Việt Nam và ở Mỹ đều trầm trồ khen ngợi.

Theo mình, váy cưới quan trọng nhất là khi cô dâu mặc vào người phải cảm thấy hạnh phúc, tự tin và thấy mình đặc biệt. Váy cưới phải nói lên tính cách của cô dâu, đồng thời tôn lên những nét đẹp riêng, từ vóc dáng, nước da, mái tóc...

Cô dâu gửi số đo và hình ảnh online để nhà thiết kế tư vấn cũng như may váy cưới phù hợp nhất.

Chiếc váy cưới đắp ren, ôm sát cơ thể, tôn những nét đẹp cho cô dâu Christine.

Lưng váy là phần ấn tượng nhất với họa tiết ren thêu tinh xảo trên nền voan trong suốt.

Cặp đôi hạnh phúc trong đám cưới diễn ra tại Mỹ.

