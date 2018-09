Cô dâu sốt may váy cưới giá rẻ

"Khách hàng mất khoảng 7 - 10 ngày chờ đợi để có được chiếc váy cưới ưng ý với giá 2.500.000 đồng - 3.500.000 đồng", anh Hoàn Khang cho biết.

Thay vì tìm đến các cửa hàng cho thuê váy cưới may sẵn, năm nay, xu hướng đặt may được nhiều cô dâu quan tâm. Với chi phí hợp lý, vừa túi tiền, cô dâu có thể sở hữu chiếc váy cưới theo đúng số đo và sở thích của mình. Vì những ưu điểm đó mà càng sát mùa cưới, những xưởng may của các thương hiệu uy tín càng phải hoạt động hết công suất mới kịp phục vụ nhu cầu của cô dâu.

Chị Hoài Thu, quản lý cửa hàng áo cưới trên phố Hàng Bông (Hà Nội) cho biết khoảng 2 tuần trở lại đây, ngày nào chị cũng đón tiếp 4 - 5 cô dâu đến tư vấn và đặt may váy, nhiều hơn so với năm ngoái. Nhu cầu của cô dâu năm nay cũng cầu kỳ hơn và đa phần thiên về mẫu váy ren, đuôi cá hoặc kết cườm. "Các cô dâu thường tìm kiếm mẫu váy trên các trang mạng rồi đem đến cửa hàng đặt làm theo. Có những kiểu tỉ mỉ, phải làm trong một tuần mới xong như cũng chỉ có giá khoảng 3 - 4 triệu đồng, rẻ như giá thuê", chị Thu chia sẻ.



Trong khi đó, theo anh Hoàn Khang, chủ một cửa hàng áo cưới ở phố Đặng Văn Ngữ (Hà Nội), năm nay, váy cưới phong cách Hàn Quốc được các cô dâu yêu thích hơn cả bởi sự trẻ trung, nhẹ nhàng và hiện đại. Từ các dáng váy bồng, váy đuôi cá hay váy chữ A xòe nhẹ... đều được đính bằng ngọc trai ở eo, ngực hay đuôi váy bo ren điệu đà. Khách hàng mất khoảng 7 - 10 ngày chờ đợi để có được chiếc váy cưới ưng ý với giá 2.500.000 đồng - 3.500.000 đồng. Trong khi đó, một chiếc váy kiểu dáng tương tự sẽ có giá thuê từ 2 đến 3 triệu đồng.

Dưới đây là một số mẫu váy cưới được nhiều cô dâu đặt may cho mùa cưới thu, đông năm nay:

Năm nay, nhiều chất liệu mới được sử dụng để may váy cưới, đem lại sự trẻ trung, hiện đại.

Thợ may có thể sửa lại các chi tiết trên mẫu váy mà khách hàng đem đến để phù hợp hơn với vóc dáng.

Các cô dâu Việt thường có vóc dáng thấp, nhỏ nên kiểu váy đuôi cá sẽ được tạo điểm xòe cao trên đầu gối để giúp tôn dáng hơn.

Dáng váy ren đính ngọc trai sang trọng và cổ điển.

Phần đuôi váy không quá dài và gọn gàng để cô dâu thuận tiện di chuyển.

Dáng váy xòe với điểm nhấn ở ngực, tay và gấu váy dễ dàng thích hợp với mọi dáng người cô dâu.

