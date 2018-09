Cô dâu Sài Gòn chọn giày thể thao cho ngày cưới

Cô dâu Phương Chi và chú rể Hoài Thương đều chọn giày vải trẻ trung, thoải mái cho đám cưới thân mật.

Cô dâu: Phương Chi (TP HCM).

Phương Chi tổ chức 3 tiệc cưới, trong đó hai tiệc dành cho gia đình và một tiệc nhỏ gọn dành cho bạn bè.

Phương châm khi chuẩn bị đám cưới: "Là một cô gái yêu phong cách năng động, trẻ trung lại hay bay nhảy khắp nơi nên tôi thường mặc quần jean với áo thun hoặc áo sơ mi, đi cùng là giày thể thao hoặc sandal. Tôi yêu những món đồ handmade, thích những điều mộc mạc, giản dị, mê cây cỏ, hoa lá và tất tần tật những gì thuộc về thiên nhiên. Phong cách hàng ngày của tôi là thế nên khi lên lên kế hoạch làm đám cưới, tôi cũng chỉ lựa chọn những thứ phù hợp với phong cách và sở thích của mình".

- Không như nhiều cô dâu khác, Phương Chi có gu thời trang ngày cưới khá lạ: váy cưới ngắn kết hợp với giàu Converse. Tại sao bạn lại chọn phong cách này cho ngày trọng đại?

- Nói đến cô dâu, mọi người thường nghĩ đến hình tượng nàng "công chúa" với bộ váy xòe lộng lẫy cùng đôi giày cao gót lấp lánh như Lọ lem. Tôi cũng đã từng nhiều lần tưởng tượng mình trong bộ váy công chúa như vậy. Nhưng đến khi ướm thử chiếc "giày Lọ lem" vào chân, dù rất đẹp nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng cho lắm... Đôi giày cao gót cùng chiếc váy cưới dài biến tôi trở thành một cô dâu đẹp đúng chuẩn như mọi người hằng nghĩ. Nhưng bước đến gương soi, tôi cảm thấy sao hôm nay mình trông "lạ lùng" quá. Vốn là một cô gái vốn thích bay nhảy khắp nơi nên đôi giày Lọ lem cứ như đang giữ chân tôi lại… không cho bay xa. Có thể trong đôi giày công chúa ấy, tôi đẹp dịu dàng và thùy mị hơn nhưng cứ như một người khác chứ không phải là mình.

Đúng lúc tôi đang mải phân vân thì bạn chụp ảnh cho chúng tôi gợi ý dùng đôi giày Converse tôi vốn mang hàng ngày để thay thế cho đôi giày Lọ lem đó. Trong đám cưới dành riêng cho bạn bè, tôi mặc váy cưới ngắn với giày Converse. Lúc đầu tôi cũng lo lắng lắm vì sợ mọi người sẽ bị sốc trước hình tượng cô dâu mang giày thể thao, nhưng khi xem hình, bạn bè ai cũng ủng hộ khiến tôi rất vui. Tôi tin rằng mình sẽ đẹp nhất khi được là chính mình. Khi chụp ảnh cưới, tôi cũng đi giày Converse kết hợp cùng váy.

Trong đám cưới dành cho bạn bè, cô dâu Phương Chi và chú rể Hoài Thương đều chọn giày thể thao tiện lợi để diện suốt hôn lễ.

- Để quyết định được phong cách ngày cưới của mình, bạn phải trải qua những băn khoăn gì?

- Tôi nghĩ rằng khi làm đám cưới, hầu hết cô dâu, chú rể đều rơi vào trạng thái không biết nên chọn điều gì. Có quá nhiều thứ phải quyết định mà mỗi người thân lại cho góp ý khác nhau. Chính tôi cũng từng phải lung lay không biết mình có lựa chọn sai lầm hay không. Váy ngắn, giày Converse liệu có tốt hơn váy dài giày, giày công chúa? Tiệc lớn sang trọng sẽ phù hợp hơn tiệc nhỏ ấm cúng chăng? Rất nhiều câu hỏi, thật nhiều băn khoăn nhưng trải qua rồi mới cảm thấy chỉ có những điều phù hợp với phong cách của mình mới khiến mình thoải mái và vui vẻ nhất thôi.

- Còn chú rể, bạn thuyết phục thế nào để anh ấy cũng "chịu" ton sur ton đi giày thể thao cùng bạn?

- Chú rể của tôi chiều cô dâu lắm nên đưa giày ra là đi thôi! Thêm nữa, con trai chỉ cần thấy đôi giày thoải mái là đi nên cũng không câu nệ gì nhiều. So với giày nghiêm túc thì giày converse dễ chịu cho chân hơn nhiều.

Ngoài váy cưới ngắn, Phương Chi cũng đặt may váy cưới dài dành cho tiệc cần sự trang trọng hay hôn lễ trong nhà thờ.

- Về váy cưới, bạn lựa chọn thế nào?

- Tôi đặt may váy cưới ngắn và cả váy cưới dài vì sử dụng khá nhiều (3 tiệc và 2 ngày chụp hình cưới). Với thời gian sử dụng dài ngày như vậy thì may váy sẽ giúp tôi tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Theo tôi, váy cưới ngắn nên đặt may hơn là mua sẵn hoặc thuê lại vì giá may váy ngắn khá rẻ hơn váy dài. Váy may nên sẽ người hơn và có thể thiết kế theo ý, tránh tình trạng váy làm hàng hoạt như mua sẵn.

Tuy nhiên với váy cưới dài, nếu các cô dâu không bị vướng thời gian đãi tiệc nhiều như tôi, tôi vẫn khuyên là nên đi mua sẵn hoặc thuê lại thì hơn vì váy cưới dài thường cầu kỳ và có giá cao hơn váy cưới ngắn khá nhiều. Cùng một khoản tiền như nhau, nếu mua sẵn hoặc thuê lại, cô dâu sẽ có nhiều lựa chọn đẹp hơn so với đặt may.

- Ngoài váy cưới, trang điểm cũng là điều được rất nhiều cô dâu quan tâm. Với bạn, kinh nghiệm makeup cho ngày cưới của bạn thế nào?

- Vì tôi có phong cách khá tự nhiên, thoải mái nên hầu như tôi hiếm khi nào trang điểm. Hay có thể nói đúng hơn, tôi chỉ biết một vài bước trang điểm cơ bản. Vì vậy, chọn người makeup là một “trận chiến” đúng nghĩa với tôi. Thiếu kiến thức về makeup, tôi hầu như không biết thế nào là phong cách trang điểm đẹp và hợp với mình, còn người nhà, bạn bè lại gợi ý quá nhiều lựa chọn.

Thiếu sót nhiều là vậy nên tôi rất chịu khó đầu tư thời gian đi tìm “vị cứu tinh” của mình. Lúc đầu, tôi không biết mình phù hợp với phong cách trang điểm nào nhưng lại hình dung rất rõ phong cách mình ghét. Thế nên tất cả gợi ý về chuyên gia trang điểm đều được tôi kiểu duyệt chặt chẽ nhất là hình cô dâu trước và sau trang điểm do chính họ làm.

Trong tất cả những bức tiệc, cô dâu đều chọn phong cách trang điểm tự nhiên.

Lần mò khắp nơi trên mạng Internet cũng như các diễn đàn, tôi nhận ra rằng nơi tìm các chuyên gia trang điểm tốt nhất chính là Facebook. Hầu hết các studio đều ghi tên người trang điểm cho cô dâu, vậy nên mình dễ dàng liên hệ đúng người cần gặp. Tôi xem kỹ những gương mặt mà chuyên gia trang điểm từng làm trong phần album, cảm nhận xem phong cách của mình và người này liệu có phù hợp nhau không và cuối cùng là hỏi giá, đặt lịch.

Tôi cân nhắc và lựa chọn rất kỹ, cuối cùng tôi chọn chuyên gia trang điểm Vương Khiêm. Đến ngày cưới, tôi giao trọn niềm tin cho chuyên gia trang điểm và rất hài lòng. Ngoài ra, tôi nghĩ khi chụp ảnh cưới, đám hỏi... cũng là cơ hội để mình tìm được chuyên gia trang điểm ưng ý vì có cơ hội trải nghiệm dịch vụ thực tế.

Linh Linh thực hiện

Ảnh: Quang Trầm - Bánh Ngọt