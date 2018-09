Cô dâu ở Anh lựa chọn đặt may váy từ xa của NTK Việt

Cao Trà My cho biết việc nắm rõ về chất liệu và dáng váy phù hợp giúp quá trình đặt may váy cưới từ xa dễ dàng hơn.

Sống và làm việc tại thủ đô London từ nhỏ, Cao Trà My có nhiều cơ hội để chiêm ngưỡng và mặc thử váy cưới từ nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới như Alexandra McQueen, Monique Luilher, Dior... Tuy nhiên, do tỷ lệ cơ thể của người châu Á nhỏ bé hơn người châu Âu, khi mặc váy cưới ngoại, phụ nữ Á Đông dễ bị "nuốt" người, không tôn dáng nên My đã quyết định chọn mẫu váy của nhà thiết kế Việt.

Hai vợ chồng Trà My hạnh phúc bên nhau.

Trà My có khoảng 6 tháng để chuẩn bị cho đám cưới diễn ra tại 3 địa điểm: London, Anh (nơi cô sinh sống), thành phố Warsaw, Ba Lan (nơi gia đình bạn trai sinh sống) và ở Việt Nam. Sau khi lên mạng tìm hiểu các cửa hàng váy cưới ở Việt Nam, cô bị hút hồn bởi mẫu váy cưới đuôi cái xếp hoa 3D lấy cảm hứng từ một mẫu váy đình đám của Vera Wang của nhà thiết kế Mai Anh ở Hà Nội. Cô quyết định chọn dịch vụ đặt may váy cưới từ xa của nhà thiết kế này. Mẫu váy có phần thân trên xếp lớp cầu kỳ, tỉ mỉ ôm trọn cơ thể, phần đuôi 3D dài thướt tha.

Chiếc váy cưới màu vàng mỡ nhẹ nhàng và lãng mạn giúp Trà My toả sáng trong tiệc cưới.

Quá trình đặt may váy cưới diễn ra khá suôn sẻ nhưng không kém phần lo lắng, hồi hộp. Mai Anh đã chỉnh sửa một số chi tiết cho hợp vóc dáng của Trà My. Tông màu vàng nhạt cũng được lựa chọn theo sở thích của cô dâu. Trà My và ông xã rất hồi hộp vì lo rằng việc tự lấy số đo sẽ không chính xác như thợ may chuyên nghiệp. Đặc biệt, với kiểu váy đuôi cá, nếu số đo không chuẩn thì khi mặc sẽ không lên được phom váy.

Chiếc váy cưới đặt may này được cô mặc ở cả 3 nơi tổ chức tiệc cưới.

Khi về Việt Nam thử váy cưới, My rất bất ngờ khi chiếc váy vừa vặn một cách hoàn hảo. Ban đầu cô lựa chọn may váy kéo khoá, nhưng sau đó, My quyết định chuyển thành váy buộc dây để dễ dàng ôm trọn đường cong dù người mặc có tăng hay giảm vài kg trước ngày trọng đại.

Ngoài váy cưới, cô còn đặt thêm một chiếc đai đá handmade để tạo điểm nhấn cho phần thân trên trơn xếp lớp. Các khách mời trong tiệc cưới đều trầm trồ trước chiếc váy được làm thủ công hoàn toàn bởi những người thợ thủ công Việt Nam.

Minh Minh

Ảnh: NVCC