Cô dâu đặt may váy cưới Vera Wang ở Hà Nội

Cô dâu Minh Phương thích mẫu váy của Lazaro và chân voan 3D xếp tầng của Vera Wang nên đã đặt nhà thiết kế kết hợp hai kiểu để được chiếc váy trong mơ.

Váy cưới là điều cô dâu quan tâm và lựa chọn nhiều nhất bởi khi khoác lên mình chiếc váy cưới bồng bềnh, cô dâu sẽ cảm thấy mình thật đặc biệt, lộng lẫy. Có nhiều người luôn lưu giữ hàng chục, hàng trăm hình ảnh váy cưới yêu thích, có người không ngại đi thử váy ở cả chục studio để tìm ra mẫu váy phù hợp nhất. Ở Việt Nam, các thương hiệu váy cưới đa dạng nhưng nếu thích thiết kế của thương hiệu nổi tiếng thế giới, cô dâu sẽ khó mua được ở Việt Nam mà phải tới các nước khác để đặt váy.

Cô dâu Minh Phương (Hà Nội) luôn mơ ước được mặc chiếc váy cưới đính hoa 3D đặc trưng của Vera Wang, nhưng cũng đồng thời thích mẫu váy tinh tế của Lazaro. Việc đặt váy từ nước ngoài là không khả thi nên cô dâu muốn đặt may của các studio trong nước, vừa tiện lợi, vừa phù hợp với cơ thể. Cô dâu có thể tham khảo kinh nghiệm mà Minh Phương chia sẻ với Ngoisao.net để có thể lựa chọn đặt may váy theo mẫu đã có sẵn.

Cô dâu Minh Phương rạng rỡ trong chiếc váy cưới. Ảnh: Lamnhistudio.

Cô dâu Minh Phương chia sẻ: "Bản thân mình là người khá cầu toàn, kỹ tính nên dù đám cưới tổ chức vào tháng 9 nhưng mình đã đi tìm hiểu và tham khảo các dịch vụ từ trước đó nửa năm, trong đó váy cưới là điều mình quan tâm nhất. Mình không ngại đi thử váy ở những nơi mà bạn bè giới thiệu và khen ngợi. Nhưng tìm được chiếc váy cưới ưng ý là điều không dễ dàng. Mình mong muốn chiếc váy sẽ làm mình lộng lẫy nhưng không tham lam chi tiết, không đính nhiều ren hay đá như nhiều mẫu váy hiện nay. Mình muốn tìm sự cầu kỳ từ những thứ tưởng như giản đơn. Vì vậy phom dáng và chất liệu là hai điều mình quan tâm nhất khi tìm váy cưới.

Mình cũng thích nhiều mẫu váy cưới của các thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng lại lo lắng vì mẫu váy đó may cho các cô dâu phương Tây, khó phù hợp với thân mình "mi nhon" của mình. Mình cũng đặc biệt thích kiểu xếp chân váy bồng bềnh của thương hiệu Vera Wang nhưng cũng băn khoăn vì phần voan trơn ở thân trên có thể tố cáo nhược điểm vòng hai không thon thả.

Tình cờ, khi tìm kiếm trên Pinterest, mình tìm thấy một mẫu váy của Lazaro từ mùa cưới 2010 với phần thân ren và chân voan xếp bồng bềnh cùng chiếc đai lưng mặt đá khá cầu kỳ. Nhưng mình không thích cách xếp chân voan trong mẫu váy của Lazaro nên mình quyết định kết hợp thân trên của váy với phần chân xếp tầng đặc trưng của Vera Wang.

Tìm được mẫu váy đã khó, nhưng tìm được nơi may chiếc váy đúng như mình mơ ước còn đau đầu hơn. Có nhiều khuyên đặt may ở xưởng, nhưng theo mình dù chất lượng cao cấp mà ở xa thì vẫn không thể an tâm. Trong trường hợp váy lỗi, việc gửi sửa rất khó khăn vì xa xôi nên mình muốn tìm địa chỉ may ở Hà Nội.

Phần thân trên của váy đính ren và đai cầu kỳ. Ảnh: Lamnhistudio.

Mình tham khảo ý kiến của một người bạn là nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho mình vì nghĩ rằng anh sẽ có kinh nghiệm hơn và được giới thiệu tới Lamnhistudio. Để cẩn thận, mình tham khảo một số hình ảnh váy cưới mà studio thực hiện. Mình cảm thấy các mẫu váy có chân hoa 3D giống thiết kế của Vera Wang được Lamnhistudio thực hiện khá tỉ mỉ và giống nguyên mẫu nên mình quyết định đặt may tại đây.

Vì chiếc váy khá cầu kỳ nên thời gian hoàn thiện mất gần 2 tháng. Mình thường xuyên cập nhật hình ảnh của studio từ quá trình dựng váy tạo phom dáng tới khi xếp hoa 3D để xem thiết kế váy cưới có đúng như ý không. Kết quả váy khá sát với điều mình mong đợi, nhất là phần chân váy bồng bềnh nhưng nhẹ nhàng như mây.

Cuối cùng ngày thử váy cũng tới. Mình và mẹ được vị hôn phu tháp tùng tới thử váy. Dù sở thích khác nhau nhưng mẹ và anh xã tương lai đều ưng ý với lựa chọn của mình. Còn vớimình, cảm giác tự mình lên ý tưởng, rồi nhìn sản phẩm dần hoàn thành là một trải nghiệm tuyệt vời.

Chiếc váy có phần chân dài vừa phải, tiện cho cô dâu di chuyển. Ảnh: Lamnhistudio.

Mọi việc sẽ rất hoàn hảo nếu mình không quá lo lắng. Không biết các cô dâu khác thế nào, với mình càng sát ngày cưới mình càng rơi vào trạng thái lo lắng, bối rối, lo đủ thứ chuyện dù mọi việc đã xong xuôi hết từ trang trí, váy cưới, đến kế hoạch chụp ảnh, quay phim. Hậu quả là mình tụt cân nhanh chóng.

Lúc thử váy, phom dáng ôm sát rất vừa người nhưng sát ngày cưới, váy lại hơi rộng. Mình cũng muốn chia sẻ với các cô dâu tương lai kinh nghiệm này của mình, đó là dù lúc thử váy vừa khít thì sát ngày cưới cũng cần thử lại một lần nữa để xem mình có tăng cân hay sụt cân không. Mình thấy nhiều người giảm cân rất nhanh vì lo nhiều thứ quá vì để có được đám cưới trong mơ, các cô dâu thường là người bận rộn nhất.

Dù sao, mình cũng có một đám cưới như ý cùng chiếc váy đúng như trong mơ. Mình nhận được khá nhiều lời khen từ bạn bè và quan khách hai bên. Mọi người còn lo lắng mình mệt vì đuôi váy bồng bềnh cầu kỳ thế có thể nặng và vất vả khi di chuyển. Nhưng thực tế, khi mặc váy vào người, đuôi váy nhẹ tênh và tiện cho việc di chuyển vì váy được xếp từ voan mỏng mềm mại. Mỗi bước mình đi, các sóng hoa lại bồng bềnh theo chân nên mình cảm thấy như dạo bước trên mây".

Linh Linh (ghi)