Cô dâu chọn lễ phục hoàng tộc cho đám cưới Đà Nẵng

Bộ lễ phục được đặt may sớm trước, suốt 3 tháng, Ngọc luôn lo lắng xem liệu có xong kịp lễ phục không. Rồi thời điểm đám cưới cũng là trở ngại. Tháng 10 là mùa mưa ở Đà Nẵng nên cô dâu cũng sợ đám cưới có thể mưa. Đúng 1 tiếng trước khi làm lễ thì mưa lớn như bão, nhưng cuối cùng hôn lễ cũng được cử hành ngoài trời, sau đó tiệc cưới diễn ra trong khán phòng sang trọng. Đến gần ngày cưới, Ngọc còn phải tự làm thiệp cảm ơn để gửi tới 70 khách mời vì nơi làm thiệp thông báo không thể làm kịp. Ngọc nhớ lại, từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn đều gặp khó khăn. Thỉnh thoảng có lúc Ngọc và Trọng còn bất đồng ý kiến. Nhưng may mắn, ngoài phương án A ban đầu, cô dâu luôn đặt ra phương án dự phòng B, C nên mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa.