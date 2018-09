Cô dâu chọn giày cao gót theo cảm tính

Mua đôi giày đẹp nhưng không vừa chân và hy vọng rằng, giày chật có thể giãn ra, còn giày rộng có thể lót thêm gót là sai lầm phổ biến của nhiều cô dâu.

Ảnh: Brides.

Khi nghĩ đến đôi giày cho đám cưới, cô dâu thường háo hức muốn chọn ngay một ngày đôi giày lộng lẫy. Nhưng không phải cô dâu nào cũng chọn được một đôi giày mềm mại, thoải mái. Trang TheKnot đã chỉ ra những sai lầm phổ biến nhất mà các tân nương thường mắc phải khi chọn giày, hy vọng bạn sẽ không để điều này lặp lại với mình.

1. Cố đi đôi giày không vừa chân

Đây là sai lầm lớn nhất và cũng thường gặp nhất khi cô dâu đi thử giày cưới. Khi tìm được một đôi giày đẹp nhưng không vừa chân, nhiều cô dâu sẽ nhượng bộ mua luôn với suy nghĩ, giày chật sẽ giãn ra, còn giày rộng thì có thể lót thêm gót.

Cách nghĩ này chỉ mang tới phiền toái, thậm chí có thể bạn phải bỏ xó đôi giày đó vì không đi được. Dù giày chật hay rộng hơn so với chân cũng không làm cô dâu thoải mái trong đám cưới, nhất lại là giày cao gót. Giày rộng lót gót vẫn có thể bị tuột khỏi chân khi cô dâu phải di chuyển nhiều trong đám cưới. Còn giày chật không thể giãn ra đúng thời điểm đám cưới như mong muốn. Vì vậy cô dâu nên mua đôi giày vừa chân ngay thời điểm thử và đừng quên đi lại để biết độ mềm, thoải mái của giày.

Ảnh: B.M.

2. Mua giày cao gót buổi sáng

Không nên chọn giày vào buổi sáng vì sau một đêm nghỉ ngơi thư giãn, bàn chân sẽ hơi co lại so với bình thường. Sau một ngày dài hoạt động, chân sẽ "nở" ra so với sáng sớm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc thử giày, nhất là đôi giày cao gót cần ôm chân. Kinh nghiệm hàng đầu là thử giày vào buổi chiều. Khi đó kích thước bàn chân sẽ là chuẩn nhất.

3. Mua giày lộng lẫy để hợp đám cưới

Nhiều cô dâu chia sẻ, họ muốn có đôi giày trắng lộng lẫy như giày của công chúa để hợp với váy cưới. Nhưng thực tế, bạn nên chọn giày theo chất liệu và khả năng tái sử dụng sau đám cưới. Thay vì chọn giày trắng nhanh lấm bẩn, cô dâu nên mua giày với các gam màu trung tính như màu nude, màu da bò sáng để dễ dàng dùng lại sau này. Kiểu dáng giày cũng không nên quá lộng lẫy, vì giày cầu kỳ có giá thành đắt, mà có khi bạn chỉ dùng được một lần vì không thể kết hợp giày với bất cứ trang phục nào trừ váy cưới.

Ảnh: B.M.

4. Mua giày quá cao

Khi đã chọn giày cao gót, nghĩa là cô dâu đã ý thức sẽ tìm kiếm một đôi giày cao. Nhưng độ cao như thế nào cũng là điều cần cân nhắc. Giày cao gót có độ cao từ 7 cm đến 15 cm hoặc hơn nữa. Nếu không quá thấp, cô dâu nên chọn đôi giày cao 7 cm để không gây đau chân nếu đi quá lâu. Một lý do tế nhị nữa là cô dâu không nên đi giày quá cao để cao vượt hơn hẳn chú rể, tạo thành hình ảnh không đẹp.

5. Không chuẩn bị thêm giày bệt

Dù quen với đi giày cao gót, nhưng cô dâu đừng quên chuẩn bị một đôi giày bệt để sử dụng sau khi nghi thức cưới đã kết thúc. Khi đi chào khách tại các bàn tiệc, đôi giày bệt sẽ đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho đôi chân, mà không ai để ý đến đôi giày bệt đã được che đi bởi chiếc váy cưới dài thướt tha.

Vi Vi