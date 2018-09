Cô dâu chia sẻ: Chụp ảnh cưới – Nhớ mãi hay nhớ đời

Phương Chi chia sẻ những kinh nghiệm của mình khi tìm kiếm nhiếp ảnh gia và thực hiện bộ ảnh cưới theo phong cách riêng.

Thường khi biết tin bạn sắp cưới, mọi người sẽ hay hỏi: “Ảnh cưới đâu?” một cách đầy mong chờ. Vì không như lúc bình thường, chụp ảnh cưới sẽ biến bạn từ một cô Lọ Lem xó bếp trở thành nàng công chúa lộng lẫy và đầy rực rỡ nên dường như ai cũng ngóng chờ album cưới của bạn. Đó là lý do tôi chọn chủ đề "Chụp ảnh cưới” để mở đầu cho các kinh nghiệm khi chuẩn bị cưới.

Đa phần cô dâu thường rất thích chụp ảnh cưới. Còn chú rể phần đông chỉ chiều ý cô dâu mà không "ham hố" nhiều như thế. Và chẳng hẹn mà gặp, khi bạn hỏi kinh nghiệm sơ sơ thì hầu như ai cũng nói về chụp ảnh cưới với các ý như sau: "Mệt lắm, cười mỏi cả miệng, đứng mỏi cả lưng, trời nóng mà cứ bắt mình tạo dáng, ôi làm nhanh cho xong thủ tục thôi, sáng sớm bị lôi đầu dậy, mệt!"...

Những lời “than trời” đó cũng không hẳn là sai. Vì để chụp ảnh cưới đẹp thì bạn phải dậy từ sớm, make up và trên hết là sẽ phải hôn, cười, làm dáng tùm lum... Nhưng đến tận bây giờ, khi ai đó hỏi tôi về kinh nghiệm chụp ảnh cưới thế nào tôi lại chỉ nhớ là rất vui. Hình như cũng có mệt khi chụp hình nhưng tại vui quá nên cũng chẳng nhớ rõ mệt thế nào nữa. Vì thế “nhớ mãi” và “nhớ đời” thực sự chỉ cách nhau trong gang tấc. Tất cả tùy thuộc vào bạn.

Chụp ảnh cưới có thể tạm chia ra các loại tiêu biểu là: chụp truyền thống, chụp phong cách Hàn Quốc, chụp phóng sự, chụp theo ý tưởng và chụp dạng cao cấp. Tùy lựa chọn của bạn mà chuyến đi chụp ảnh cưới sẽ “nhớ đời” hay “nhớ mãi”. Tôi sẽ nói sơ về các phong cách chụp hình trước khi chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để mọi người có cái nhìn tổng quát.

1. Chụp hình cưới truyền thống

Kiểu chụp ảnh này có giá từ 3-5 triệu đồng tùy studio. Bạn có thể tìm thấy rất nhiều các studio với hình thức chụp ảnh truyền thống ở khắp nơi trên đường Phạm Văn Hai, 3/2 hay Hồ Văn Huê (TP HCM). Đặc điểm dễ nhận thấy nhất là các studio này rất “chung thủy” - “trước sau như một”. Chụp 10 bộ ảnh sẽ giống nhau hết 9 bộ, bộ còn lại có thể khác do hôm đó trời mưa.

Phong cách ảnh phần đông là nhìn sến, quê, lấp la lấp lánh, góc máy không sáng tạo, chỉnh màu nhìn giả giả. Make up cô dâu theo kiểu hơn chục năm trước và hầu như không ai đầu tư thay đổi. Thường phụ huynh thích kiểu này!

Tuy nhiên nếu bạn chịu tìm kiếm thì cũng có studio chụp tạm ổn, không đến mức quá tệ. Nhưng bạn cần kiểm tra kỹ kiểu chụp của họ trước khi quyết định, đừng nên ham vì giá rẻ. Nhiều người nói chụp trong studio không mất sức như ngoài trời nhưng tôi thấy cái này mới là mất sức. Thường thì bạn sẽ bị một người gọi là stylist bắt quay bên này, nghiêng bên kia. Tạo có mỗi một một kiểu mà cười muốn xỉu mới xong.

Riêng tôi không khuyến khích cái dạng này vì tính ra tiền bạn bỏ ra không đáng với giá trị thật của album. Nếu chỉ cần ảnh cưới để đặt tại tiệc cưới thôi có một số nơi đặt tiệc có thể khuyến mãi cho bạn gói chụp ảnh để trưng bày ở nhà hàng.

2. Chụp phong cách Hàn Quốc

Phong cách này giá đắt hơn chụp truyền thống, có thể rơi vào giá tầm 7-10 triệu đồng tùy nơi. Các album vẫn có nét giống nhau nhưng có thể xem là đẹp, dễ thương, công chúa và chấp nhận được hơn rất nhiều so với dạng ảnh truyền thống trên.

Các phần kèm theo dịch vụ thì thường nơi nào cũng giống nhau như cho mượn vest chú rể, thuê hai bộ váy cô dâu, in ảnh... Nếu di chuyển xa, studio sẽ tính thêm phí. Danh sách những thứ kèm theo nhìn nhiều thôi, thực tế nếu bạn từng đi hỏi giá thì thấy cũng không đáng bao nhiêu. Các studio thường gộp lại tính tổng khiến bạn cảm thấy mình được lợi. Cơ bản là bạn phải thích phong cách này.

Bộ ảnh này thường chụp trong studio hơn là ngoài trời. Nhiều người nghĩ là khỏe nhưng cũng chen chúc, có thể mệt hơn ngoài trời do chờ lâu để tới lượt. Nhưng ảnh ra sẽ rất lung linh, công chúa. So giữa với chụp truyền thống thì tôi vẫn thích phong cách Hàn Quốc hơn nhiều.

3. Chụp theo ý tưởng

Để chụp theo kiểu này, bạn cần có ý tưởng trước khi chụp. Có thể bạn sẽ bàn với wedding planner hoặc nhiếp ảnh gia. Hình cưới có thể sẽ mang vẻ “siêu thực” để hiện những ý tưởng của bạn. Thường thì ý tưởng này sẽ liên kết với tiệc cưới để trở thành một thể đồng nhất.

Studio dạng chụp này cũng khá kén. Bạn nên chọn kỹ vì không phải ai cũng có thể làm do nó không chỉ phụ thuộc vào tay nghề chụp ảnh mà còn cả kỹ năng dựng kịch bản, sắp xếp khung hình. Với ý tưởng thông thường, chỉ cần chụp ngoại cảnh thôi là đủ. Ý tưởng “siêu thực” như bạn trở thành siêu nhân chẳng hạn thì phải dùng đến đồ họa máy tính nhiều hơn.

Khó có thể nói kiểu chụp nào hay hơn kiểu chụp nào, mà phải hỏi là bạn sẽ thích kiểu nào hơn. Có cặp đôi thích lưu lại khoảnh khắc tự nhiên thì cũng có bạn muốn tạo nên khác biệt và khiến bộ ảnh của mình có một thông điệp ý nghĩa trong đó.

4. Chụp ảnh cưới cao cấp

Đây là những album ảnh siêu đắt, siêu đẹp, siêu long lanh… Nếu bạn chọn đúng người, đúng studio thì cái gì cũng "siêu" hết, đặc biệt là giá tiền. Phong cách ảnh này thường theo kiểu nghệ thuật hơn là nhí nhảnh. Đây là một dạng chụp vừa mang phong cách công chúa như Hàn Quốc nhưng lại kiêu sa như nữ hoàng mà góc máy lại sáng tạo. Hầu như dạng này từ người lớn cho đến người trẻ nhìn vào đều mê (trừ người trả tiền thì không mê chút nào!).

Tuy nhiên không phải ai cũng chụp ra chất ảnh Hàn Quốc. Bạn cần xem xét kỹ tay nghề nhiếp ảnh gia vì cũng có nhiêpf ảnh gia nói quá về khả năng của mình. Khi đã chọn đúng nhiếp ảnh gia giỏi, bạn sẽ yên tâm về trang điểm, váy áo cho tới địa điểm chụp vì dịch vụ cao cấp.

Tuy nhiên, giá thành chụp bộ ảnh khá cao. Có nơi chụp một bộ ảnh 8 tiếng trong studio nhưng có thể lên đến hơn 15 triệu đồng là bình thường. Nhưng nếu đầu tư đúng chỗ, tiền nào của đó. Bạn sẽ không mệt như chọn các phong cách ảnh cưới tôi kể ở trên vì không đến mức phải đứng mãi một chỗ, bạn có thể cười, tạo dáng thoải mái hơn. Nhiếp ảnh gia sẽ bắt khoảnh khắc, lại có stylist tạo dáng cho bạn khiến hình vừa có góc đẹp mà tự nhiên.

5. Chụp ảnh cưới phóng sự

Tôi chọn cho mình kiểu chụp ảnh cưới phóng sự. Lý do tôi chọn kiểu này xuất phát từ những mong ước và quan niệm của bản thân về một album ảnh cưới như:

- Album cưới là chụp khoảnh khắc hơn là chỉ chụp góc đẹp.

- Đi chụp ảnh là đi tận hưởng ngày hôm đó, không phải là đi trả tiền rồi "đày đọa" lẫn nhau.

- Chấp nhận vất vả chút xíu để lo riêng các phần in ấn, trang điểm (nghe hoành tráng nhưng tôi không thấy mệt lắm).

- Không tốn quá nhiều tiền như dạng album cao cấp nhưng vẫn có ảnh đẹp, đậm chất riêng. Không phải dạng mười cuốn như một.

Vì thế tôi chọn nhiếp ảnh gia freelancer mà không phải dạng studio. Thực tế thì cũng có nhiều studio chụp dạng ảnh phóng sự. Họ chụp cũng đẹp nhưng tùy phong cách bạn muốn mà bạn lựa chọn, vì với kiểu ảnh này, quan trọng nhất là người chụp. Mỗi người đều có phong cách riêng, cách làm màu ảnh riêng. Thế nên đôi khi ảnh trong studio đưa bạn xem lại khác hình bạn chụp là bình thường. Không ai bắt chước được phong cách ảnh của nhau.

Kinh nghiệm của bản thân chụp loại ảnh cưới này là bạn sẽ lo nhất về quần áo, nơi chụp (nếu bạn có yêu cầu đặc biệt). Còn lại cứ để nhiếp ảnh gia lo. Bạn cứ việc đi chơi vòng vòng, chụp ảnh là chuyện của người chụp mà không cần tạo dáng này nọ. Hãy xem buổi chụp ảnh là một ngày hẹn hò và khi nhận ảnh, bạn sẽ bất ngờ.

Và bởi vì nhiếp ảnh gia chiếm vai trò chính trong bộ ảnh cưới nên bạn chọn sai thì sẽ hỏng hết tất cả. Vậy thế nào là chọn đúng? Là tất cả hình của người đó trước giờ chụp phải khiến bạn cảm thấy đẹp, vui, thoải mái và “thấy” được cảm xúc trong bức hình và nhất là kiểm tra kỹ để biết liệu đó có đúng là ảnh họ chụp hay không.

Tìm những photographer này không khó. Bạn có thể bắt đầu tìm từ những bộ hình cưới mình ưng ý và "truy" ra người đã chụp nó qua Facebook, Google. Hầu hết các nhiếp ảnh gia đều có website, blog đăng tải các bộ hình họ từng chụp. Bộ ảnh của tôi được chụp bởi hai người là Quang Trầm và Bánh Ngọt.

Với kiểu ảnh cưới phóng sự, giá giao động khác nhau tùy người. Thông thường chênh lệch khoảng 3-10 triệu đồng cho một bộ hình. Đây là giá chưa tính chi phí in ấn, thuê áo váy hay trang điểm, làm tóc. Thực tế, các chi phí chưa bao gồm này không chiếm quá nhiều ngân sách. In ấn bạn có thể đem đến xưởng in. Áo váy thuê chỉ để chụp hình có thể khoảng 300-500.000 đồng. Bạn cũng có thể may một chiếc váy cưới tầm trung bình (khoảng 2-3 triệu đồng) để dùng cho cả chụp ảnh và tiệc cưới. Áo vest của chú rể thì nên may vì sau này sẽ còn dùng lại.

Giá trang điểm, làm tóc cũng không đắt lắm, nếu không quá cầu kỳ, với khoảng 500.000 đồng là bạn có thể thuê make-up đẹp. Bạn cũng có thể thuê người trang điểm trong các studio cao cấp với giá khoảng 2,5 triệu đồng trở lên để đảm bảo bộ ảnh của mình lung linh hơn nữa. Tùy điều kiện tài chính mà bạn cân đối chi tiêu cho bộ ảnh cưới.

Tôi muốn lưu ý bạn một kinh nghiệp nhỏ, là album ảnh cưới nên chụp ngoài trời vì có thể dễ thay đổi góc máy, ảnh tự nhiên và ánh sáng đẹp. Tuy nhiên vì chụp ảnh ngoài trời nên bạn sẽ dậy sớm để đón ánh nắng sớm (lúc đẹp nhất) nên có thể hơi buồn ngủ. Nếu chú rể ngại ống kính, sợ tạo dáng thì sẽ hài lòng với phong cách chụp ảnh này, bởi họ không cần phải làm gì cả, chỉ cần tận hưởng buổi “hẹn hò”.

Mỗi nhiếp ảnh gia có một phong cách riêng nên bạn nhớ lưu ý khi lựa chọn. Bạn nên nói rõ những yêu cầu riêng về địa điểm, phụ kiện, mong muốn khi gặp gỡ nhiếp ảnh gia trước ngày chụp ảnh. Bạn nên hẹn ngày bàn bạc về bộ ảnh trước khi chụp khoảng một tuần để thư thả mua quần áo hay phụ kiện cần thiết.

Với tôi, chụp ảnh cưới có mệt nhưng vui. Nhớ lại chỉ nhớ vui thế nào chứ quên hẳn việc mệt ra sao. Thế nên về quan điểm riêng của tôi, tôi khuyến khích các bạn có thể tham khảo kiểu chụp ảnh cưới phóng sự. Tuy bạn tốn công chút xíu nhưng vừa đẹp, chi phí hợp lý, ảnh không đụng hàng và thích nhất là mình được thỏa thích vui đùa trong hôm đó, không phải nghe lời ai “ra lệnh” tạo dáng.

Một lưu ý quan trọng cuối cùng là dù cho bạn có chụp kiểu album nào đi chăng nữa thì nên liên hệ trước với nhiếp ảnh gia khoảng 6 tháng để biết lịch rảnh của họ và mức giá của studio. Các nhiếp ảnh thường rất bận vào cuối năm nhưng lại thong thả vào thời điểm giữa năm. Nếu được, bạn nên chụp ảnh cưới vào mùa hè vì nắng đẹp, nhiếp ảnh gia rảnh rỗi hơn và vì thế cũng có nhiều khuyến mãi hơn. Nhiều studio nổi tiếng có nhiều người chụp nên đôi khi, cùng một nơi nhưng album ảnh cưới lại khác nhau. Nếu muốn hoàn hảo, bạn hãy liên hệ sớm.

Phan Lê Phương Chi

Ảnh: Quang Trầm - Bánh Ngọt