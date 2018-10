Chuyện chưa kể về 15 trang phục trong lễ cưới Trường Giang - Nhã Phương

Chung Thanh Phong mất một tháng để hoàn thiện 5 chiếc váy cưới, 3 bộ comple, 7 váy phù dâu cho hai ngôi sao nổi tiếng và những người bạn.

Mặc dù số lượng trang phục nhiều, thời gian đặt may gấp rút nhưng Chung Thanh Phong không gặp nhiều khó khăn trong quá trình thiết kế, đặc biệt là 5 váy cô dâu. NTK lý giải rằng do từng cộng tác với nữ diễn viên nên anh hiểu được cô yêu thích sự nhẹ nhàng, tinh tế. Anh cho hay 5 chiếc váy của cô dâu đều mang 5 câu chuyện, 5 phong cách khác nhau, không chiếc nào giống chiếc nào.

4/5 chiếc váy cưới của Nhã Phương được Trường Giang lo trọn

Lý giải về việc tư vấn cho Trường Giang chọn nơ thay vì cà vạt, NTK cho biết: "Phong cách áo cưới của Nhã Phương đi theo xu hướng cổ điển châu Âu. Do đó, việc Trường Giang dùng nơ thay vì cà vạt sẽ là lựa chọn tương thích, giúp phong cách của cặp vợ chồng trở nên đồng điệu".

Do có sẵn thương hiệu may mặc ứng dụng nên Chung Thanh Phong chỉ mất khoảng 1 tuần để chuẩn bị, may trang phục vừa vặn cho phù dâu. "Tôi chọn những mẫu váy từ bộ sưu tập Nàng Mây dành cho phù dâu của Nhã Phương. Chúng có sự kết hợp hài hòa với trang phục của cô dâu, giúp những người bạn của Nhã Phương tỏa sáng và là một phần của đám cưới", anh hé lộ.

Trường Giang cản Nhã Phương đi giầy bệt