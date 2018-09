Chọn váy cưới giấu vòng bụng to

Dáng váy xòe hay đuôi cá có đai ngang eo hoặc may thắt chân ngực có thể điều chỉnh lại tỷ lệ các vòng, giúp cơ thể cân đối hơn.

Sở hữu khuôn mặt xinh xắn nhưng dáng người đậm, hơi thấp, vòng hai to, cô dâu Trà My luôn thấy khó khăn khi lựa chọn trang phục thường ngày. Vì thế, trước ngày trọng đại, sự lo lắng của cô càng tăng lên khi không biết mặc váy cưới như thế nào để khắc phục được nhược điểm và trở nên xinh đẹp, rạng rỡ.

Cô dâu Trà My thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, kín đáo nhưng vẫn hiện đại, trẻ trung.

Với những đặc điểm như trên, cô dâu Trà My không phù hợp với những chiếc váy dài, rộng, tạo cảm giác "nuốt người". Thay vào đó, chiếc váy có đai ở eo và tránh kiểu váy quây để không bị lộ khuyết điểm bờ vai, vòng một. Hai chiếc váy mà Ngoisao.net chọn cho Trà My là váy xòe kiểu công chúa dễ thương và váy đuôi cá thanh lịch. Cùng xem cô dâu Trà My thay đổi như thế nào nhé!

1. Váy xòe dễ thương

Đây là kiểu phổ biến và rất "dễ tính" nhưng với cô dâu dáng tròn trịa, phần quan trọng cần chú ý là thân váy. Hãy chọn những chiếc váy có đai ở eo hoặc may thắt dưới ngực hoặc hông, giúp cho phần thân trên trông dài hơn và bụng phẳng hơn.

Dáng váy xòe có chiều dài vừa phải sẽ giúp cô dâu thoải mái khi di chuyển và trông cao ráo hơn.

Lưng áo may bằng vải trong suốt, trang trí cầu kỳ với ren hoa và cúc vải rất gợi cảm.

Trước ngực cúp dáng trái tim, tạo cảm giác đầy đặn cho vòng 1.

Với những chiếc váy có phần cổ cầu kỳ, cô dâu không cần đeo dây chuyền, chuỗi hạt sẽ làm rối mắt.

2. Váy đuôi cá thanh lịch

Những cô dâu như Trà My thường ngại ngần trước những chiếc váy đuôi cá bó sát phía trên và xòe rộng dưới chân vì lo sợ sẽ bị lộ vòng 1 to. Tuy nhiên, nếu biết cách kết hợp khéo léo, nhược điểm không chỉ được giấu khéo léo mà còn giúp cô dâu trông cao, thon gọn hơn. Ngoài những lưu ý trên, cô dâu dáng tròn cần lưu ý thêm về chất liệu của váy. Các loại vải gân, xếp nếp và trang trí đơn giản, tinh tế sẽ không làm cho cô dâu bị nặng nề.

Cần lưu ý chọn váy cúp ngực với độ xẻ vừa phải, không quá sâu.

Lưng áo gợi cảm, tạo khối chữ V ngang hông, nhấn vào ưu điểm vòng 3.

Chiếc đai ngọc trai màu bạc ngang hông vừa khắc phục nhược điểm, vừa đem lại sự sang trọng cho váy cưới.

Để trở thành nhân vật được chuyên gia tư vấn trang điểm cô dâu và chọn váy cưới phù hợp, độc giả gửi email về cuoihoi@ngoisao.net. Nội dung email gồm có: - Họ tên và nơi sinh sống.

- Hai ảnh gồm: một ảnh chân dung rõ mặt, một ảnh toàn thân, ảnh chưa qua xử lý (ảnh chụp trong vòng 6 tháng).

- Giới thiệu một vài nét về bản thân: tính cách, phong cách trang điểm, làm tóc yêu thích, kiểu váy cưới bạn thấy phù hợp.

- Số điện thoại liên lạc

Mộc Lan

Ảnh & Trang phục: LittleWhiteDress (0946 369 888)

Trang điểm & Tóc: Mỹ Linh (098 8586 839)