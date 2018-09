Cách tiết kiệm khi chọn áo dài ăn hỏi, váy cưới

Thuê trang phục cưới, may áo dài tại các tiệm nhỏ quanh chợ bán vải, mua váy thanh lý là những cách phổ biến giúp cô dâu tiết kiệm khi chuẩn bị cưới.

Trang phục cưới là điều được rất nhiều cô dâu quan tâm. Không chỉ phải đẹp, tôn vóc dáng và tiêu chí tiết kiệm về giá cả cũng được các tân nương chú trọng. Ngoisao.net sẽ giới thiệu một số kinh nghiệm để chọn áo dài, váy cưới với ngân sách hợp lý nhất, giúp bạn chuẩn bị cưới suôn sẻ.

Cô dâu có thể thuê áo dài cưới cầu kỳ với giá cả hợp lý. Ảnh: Áo dài Minh Châu.

1. Áo dài cưới

- Thay vì may các mẫu áo dài cưới cầu kỳ, cô dâu có thể đi thuê với giá rẻ hơn. Thêm vào đó, những mẫu áo dài cầu kỳ dành riêng cho ngày trọng đại cũng hiếm khi được sử dụng lại, vì vậy thuê mặc một lần là cách làm tiết kiệm và kinh tế.

- Nếu may, cô dâu nên mua vải tại các chợ lớn thay vì sử dụng vải tại chính cửa hàng vì vải có sẵn tại nơi may thường đắt hơn.

- Nếu muốn tiết kiệm, thay vì chọn các nhà thiết kế nổi tiếng, có thương hiệu, bạn nên chọn các hiệu may nhỏ hoặc tiệm gia truyền. Thường cạnh các chợ bán vải sẽ có nhiều cửa hiệu may áo dài giá thành vừa phải như quanh chợ Hôm (Hà Nội), chợ Bến Thành, chợ An Đông, chợ Tân Bình, chợ Soái Kình Lâm... (TP HCM).

- Chọn các chất liệu không quá cao cấp. Ren thường có giá cao hơn các loại vải khác.

- Một lưu ý khi chọn may áo dài cưới, bạn nên hỏi trước người thợ may xem cần bao nhiêu mét vải, sau đó mua dư hơn số lượng cần thiết để may được thoải mái.

Đặt may váy tại các xưởng chuyên làm váy sẽ có giá thành tốt. Ảnh: Xưởng váy Sweetie.

2. Váy cưới

- Những kiểu váy cưới đơn giản, phom dáng nhẹ nhàng sẽ có giá rẻ hơn so với váy cưới cầu kỳ, lộng lẫy.

- Thuê váy cũng là lựa chọn tiết kiệm. Nhưng nếu trong trường hợp phải tổ chức đám cưới ở hai nơi trở lên thì bạn nên may váy cưới để sử dụng được tiện lợi.

- Cô dâu có thể tìm tới các xưởng may gia công nhận may váy cho các cửa hàng lớn để đặt may váy theo thiết kế của riêng mình, cách này sẽ tiết kiệm hơn.

- Mua lại váy thanh lý của cô dâu khác cũng là lựa chọn được nhiều người cân nhắc vì giá váy đã qua sử dụng rẻ hơn nhiều váy mới. Váy thanh lý ở cửa hàng áo cưới thường do hết mốt hoặc dùng quá nhiều lần. Nhưng ở nhiều diễn đàn, nhiều cô dâu giao bán váy mới mặc một lần với giá chỉ bằng một phần ba giá gốc mà vẫn mới và đẹp. Nhưng bạn cần thử kỹ càng cũng như tính đến chi phí sửa lại váy cho vừa người.

- Có thể chờ tới mùa khuyến mại để may váy cưới. Khi không phải mùa cưới, các hiệu váy thường giảm giá đồng loạt nhiều mẫu váy của mùa cũ, đó cũng là lúc bạn có thể tìm được thiết kế ưng ý.

