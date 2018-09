Bí quyết giảm cân trước lễ cưới của Mariah Carey

Diva 46 tuổi tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt để trở thành cô dâu gợi cảm trong đám cưới lần thứ ba.

Mariah Carey hôm 16/5/2016 và hình ảnh cô hồi tháng 5/2015.

Hôm 16/5, Mariah Carey gây bất ngờ với người hâm mộ khi xuất hiện tại trụ sở NBC Universal (New York - Mỹ) với thân hình mảnh mai, cân đối. Theo chia sẻ của một chuyên gia dinh dưỡng trên Radar Online, Mariah Carey giảm được gần 20 kg so với mùa hè năm ngoái. Càng gần ngày cưới, giọng ca "Without you” càng tích cực giảm cân để có thân hình đồng hồ cát và trông thật hoàn hảo khi mặc váy cưới bó sát.

Thực đơn hằng ngày của bà mẹ hai con vẫn khá nhiều protein, thường có thịt gà, cá bass Chile, tôm nướng, thịt bò nạc ăn kèm măng tây, nhưng cô bỏ bữa sáng và chỉ lót dạ một ly đồ uống có protein. Buổi chiều, cô bổ sung một cốc sinh tố hoa quả.

Để giảm cân, Mariah sẵn sàng từ bỏ nhiều thói quen yêu thích. Thay vì uống rượu vô độ như thời chung sống với MC Nick Cannon, nữ ca sĩ giờ chỉ uống một ly vang đỏ vào buổi tối trước khi đi ngủ. Thêm vào đó, cô chấp nhận “bóp mồm, bóp miệng”, bỏ qua nhiều món đặc sản yêu thích khi đi lưu diễn để tuân thủ đúng chế độ ăn uống đề ra. Một chia sẻ trên Radar Online cho biết, Diva không hề thích chế độ ăn kiêng này vì phải bỏ qua nhiều món ngon nhưng cô nhất định thực hiện nó bằng mọi giá. Thỉnh thoảng, cô tự "nuông chiều bản thân" với các món khoái khẩu như sushi, salad gà trộn sốt mayonnaise, cá hồi nướng, phô mai và một số món ăn vặt ít béo, nhưng tần suất không nhiều.

Mariah Carey tích cực giảm cân để mặc váy bó sát trong đám cưới sắp diễn ra với người yêu tỷ phú.

Động lực giúp Mariah Carey giảm cân chính là tình yêu với tỷ phú James Packer. Cô tin rằng, đây là lần cuối cùng cưới chồng nên càng quyết tâm chăm sóc vẻ ngoài để trở thành cô dâu đẹp nhất. Mariah cũng muốn tạo sự bất ngờ cho vị hôn phu khi anh nhìn thấy cô trong trang phục cưới. Hôn lễ của Mariah và tỷ phú Australia James Packer dự kiến diễn ra vào mùa hè này.

Nữ ca sĩ không muốn chia sẻ về thói quen tập thể dục của mình vì sợ khán giả bình phẩm. Nhiều người tin rằng, thân hình ngày càng thon ngọn của Mariah là kết quả của chế độ ăn kiêng kết hợp luyện tập nghiêm ngặt. Từ khi công khai yêu bạn trai hiện tại hồi tháng 6 năm ngoái, bà mẹ hai con chăm chút nhiều cho ngoại hình, trông ngày càng quyến rũ và cuốn hút hơn.

Yến Chi