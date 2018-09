Bí quyết chọn vest hoàn hảo cho chú rể

Xuất phát từ lời giới thiệu của bạn bè hay tìm kiếm qua Google, việc lựa chọn của chú rể cần căn cứ theo giá cá, chất lượng sản phẩm, chế độ bảo hành...

Mỗi chú rể có một cách lựa chọn và gu thẩm mỹ khác nhau nhưng theo anh Viên Khang, giám đốc thiết kế của một doanh nghiệp vest cưới tại TP HCM, những tiêu chí sau đây sẽ rất hữu ích trong quá trình tìm kiếm trang phục ngày trọng đại.

1. Tìm kiếm nhà may

- Tìm kiếm theo lời giới thiệu của bạn bè trong thời gian gần nhất hoặc bộ vest của người khác mà bạn thấy đẹp tại thời điểm gần đây: Thông thường, bạn bè là những người tư vấn thật lòng, khách quan và vô tư, không vụ lợi. Sau khi nghe những lời tư vấn đó, bạn hãy tự mình kiểm chứng bởi trăm nghe không bằng một lần tận mắt thấy.

Các cửa hàng vest cưới ngày nay đa dạng về phong cách và chất lượng. Vì thế, khi lựa chọn, chú rể cần tham khảo các kênh khác nhau. Ảnh minh họa: Groomsoldseparately.

- Tìm kiếm qua Google: Trang web này được coi là "bậc thầy về tìm kiếm" nhưng bạn phải có sự lựa chọn, tham khảo của riêng mình trước vô vàn các kết quả mà Google cung cấp. Một lý do quan trọng là Google luôn ưu tiên cho các website có lượt truy cập nhiều, đồng nghĩa với lượng khách hàng quan tâm đến website đó nhiều. Khi bạn đến một cửa hàng đông khách, bạn cũng sẽ có cảm giác an tâm hơn.

- Thương hiệu của các sản phẩm: Mỗi sản phẩm đều có một thương hiệu và giá trị khác nhau. Ở lĩnh vực may mặc thời trang cũng vậy. Rất khó để một doanh nghiệp, nhà may có được thương hiệu hoặc "cái tiếng", tuy nhiên, có những sản phẩm thời trang không thiên về vẻ đẹp, giá trị sử dụng mà chỉ đơn thuần là một giá trị thương hiệu.

2. Tiêu chí để sàng lọc, lựa chọn

- Kiểu dáng, phom áo, thời trang: Đây là tiêu chí lựa chọn hàng đầu của các cô dâu chú rể. Mỗi nhà cung cấp sẽ có tay nghề khác nhau dẫn đến phom áo và kiểu dáng khác nhau. Ở một số nhà may hoặc shop chỉ may, bán một phom áo hoặc một số kiểu nhất định nhưng cũng có những địa chỉ tạo được uy tín nhờ mẫu mã mang phong cách đặc trưng.

- Giá cả, chất lượng sản phẩm: Mỗi nhà may veston đều có mức giá khác nhau, thể hiện nét đặc thù về chất lượng. Mặc dù mọi người vẫn nói "Tiền nào của đó" nhưng người tiêu dùng thông minh thường muốn lựa chọn sản phẩm có giá trị, với chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn giá trị bán. Giá là cái bạn phải trả nhưng giá trị là cái bạn nhận được. Đừng ham rẻ chọn một sản phẩm kém chất lượng và cũng đừng chấp nhận trả giá cao vô lý cho sản phẩm có giá trị không tương xứng.

Giá cả thường đi kèm với chất lượng.

- Dịch vụ, chất lượng phục vụ, chế độ bảo hành, chính sách hậu mãi: Việc đáp ứng được các yêu cầu hợp lý của bạn, thời gian giao hàng đúng hạn và dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng là các yếu tố để phần nào đánh giá được dịch vụ của nhà may.

Ngoài ra, một nhà may chuyên nghiệp còn cần xây dựng chất lượng phục vụ, đón tiếp khách hàng niềm nở, trả lời chi tiết các thắc mắc... Bên cạnh đó, chế độ bảo hành tốt cũng nói lên uy tín của nhà may, giúp bạn tránh được rủi ro mua hàng kém chất lượng.

- Vị trí và cơ sở hạ tầng: Các nhà cung cấp uy tín, lâu năm và chuyên nghiệp thường có một cơ sở hạ tầng tốt. Họ phải có xưởng may hoặc cơ sở may, không phải là nơi trung gian nhận khách và hưởng chênh lệch. Họ có phòng thử đồ, nơi tiếp khách, nơi trưng bày... Đây là các điểm cộng cho một cơ sở, nhà may uy tín.

Những lưu ý hữu ích cho chú rể khi lựa chọn trang phục cưới.

- Website và thông tin liên lạc: Một nhà may, công ty lớn, uy tín phải có website rõ ràng, chuyên nghiệp và thông tin liên lạc cụ thể. May vest cưới là một việc trọng đại. Bạn phải chắc chắn rằng bạn sẽ chủ động liên lạc được trong mọi tình huống.

- Cuối cùng là tình cảm, độ thân thiện và cảm giác bạn có được khi tiếp xúc với các doanh nghiệp khác nhau: Bạn phải tin tưởng vào quyết định của mình, cảm giác an toàn, yên tâm và thoải mái khi quyết định bộ trang phục cưới.

Khang Đặng