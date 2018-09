Bí quyết chọn người trang điểm cưới

Các thợ trang điểm nghiệp dư luôn đưa ra mức giá rẻ nhưng không phải ai cũng mong muốn xây dựng tên tuổi, uy tín với nghề make up.

Có nhiều cô dâu than phiền rằng họ phải trả số tiền quá đắt mà vẫn không hài lòng với kiểu trang điểm ngày cưới. Nguyên nhân có thể do bạn vội vàng, chưa tìm hiểu kỹ về tay nghề, phong cách của thợ trang điểm. Những lưu ý dưới đây sẽ giúp cô dâu tìm được người make up phù hợp với chi phí vừa phải.



1. Những vấn đề cần xác định



Đây là những điều cô dâu cần làm rõ trước khi quyết định chọn chuyên gia trang điểm nào.



- Xác định mức giá có thể chi trả: Các thợ trang điểm trong cùng một khu vực (thành phố, quận) thường đưa ra mức giá cạnh tranh với nhau. Do đó, việc xác định được số tiền dành cho make up, làm tóc, cô dâu cũng giảm được thời gian tìm kiếm thợ trang điểm.



- Chọn thợ trang điểm chuyên nghiệp: Số người làm thợ trang điểm nghiệp dư ngày càng nhiều hơn và cũng có mức giá rẻ hơn nhưng lời khuyên cho cô dâu là hãy tìm đến những người làm nghệ chuyên nghiệp. Vì họ coi trang điểm là công việc nuôi sống bản thân nên sẽ làm việc trách nhiệm hơn để tạo dựng uy tín, tên tuổi.

Ảnh minh họa: KCW.

- Thợ trang điểm là nhân viên của các hãng: Nếu không thể thuê những người thợ trang điểm cưới chuyên nghiệp vì mức giá quá cao, cô dâu có thể đến các quầy mỹ phẩm của hãng ở trung tâm mua sắm. Những nhân viên ở đây đa phần được đào tạo bài bản về kỹ năng trang điểm và họ cũng có sẵn mỹ phẩm để làm.



- Trang điểm thử: Đây là việc nên làm để đảm bảo phong cách trang điểm phù hợp với bạn. Tuy nhiên, hãy yêu cầu trang điểm trên nửa khuôn mặt vì như vậy, bạn dễ dàng có sự so sánh về hiệu quả thực hiện. Sau khi trang điểm xong, nên chờ khoảng một giờ để xem mỹ phẩm có gây kích ứng và màu phấn có bị trôi đi nhiều không.



- Yêu cầu giảm giá và tận dụng lợi thế: Trang điểm cho nhiều người thường được giảm giá, vì thế, bạn có thể đặt thợ trang điểm làm cho cô dâu, mẹ cô dâu và phù dâu để được hưởng ưu đãi.



2. Những câu cần hỏi khi gặp thợ trang điểm



- Thời gian trang điểm và làm tóc cô dâu là bao lâu?

- Anh/chị đã học trang điểm ở đâu?

- Anh/chị thường trang điểm cho bao nhiêu cô dâu trong một mùa cưới?

- Anh/chị sẽ trực tiếp trang điểm cho tôi hay có nhân viên làm?

- Có cô dâu nào cùng trang điểm với tôi không? (Nếu bạn đến studio trang điểm).

- Cho tôi xem một số hình ảnh cô dâu do anh/chị make up?

- Anh/chị có trang điểm thử miễn phí không? (Hỏi giá trang điểm thử luôn).

- Có bất kỳ khoản phụ phí nào không? (Đối với thợ đến nhà trang điểm).

- Nếu anh/chị bị ốm hoặc có lý do đột xuất thì kế hoạch thay thế là gì?

- Loại mỹ phẩm anh/chị dùng của hãng nào?

- Nếu trang điểm xong tôi không hài lòng thì anh/chị có làm lại không?

Ảnh minh họa: FH.

3. Mẹo xem xét hợp đồng



Có một số thợ trang điểm sẽ đưa ra hợp đồng khi cô dâu sử dụng dịch vụ gồm rất nhiều điều khoản. Nhưng cô dâu cần chú ý tới những thông tin quan trọng sau:



- Thông tin liên quan đến chi phí, phụ phí.

- Địa điểm và thời gian đến make up.

- Số người được make up và người thực hiện make up.

- Điều khoản bổ sung: Trang điểm lại nếu không ưng ý hoặc Trừ tiền nếu đến muộn...

Chuyên gia trang điểm Đỗ Nguyên: "Nếu bạn chưa tìm được phong cách trang điểm yêu thích thì nên tham khảo nhiều hình ảnh, ý tưởng trang điểm để tìm ra mẫu make up phù hợp. Còn nếu cô dâu đã có kiểu trang điểm riêng cho mình rồi thì hãy tìm đến những chuyên gia hướng đến phong cách đó. Tốt hơn cả, cô dâu nên gặp trực tiếp các chuyên gia để được tư vấn cẩn thận. Không phải chuyên gia trang điểm nổi tiếng hay đắt tiền thì sẽ đẹp mà quan trọng là phải hợp với mình. Chuyên gia trang điểm tốt là người có thể làm đẹp tất cả các phong cách chứ không chỉ một phong cách nào đấy. Và make up tại studio luôn luôn tốt hơn make up tại nhà vì ánh sáng đầy đủ sẽ không làm sai màu, sai ý tưởng. Stylist Hizashi Huỳnh Quang Nhật: "Kinh nghiệm của chuyên gia trang điểm là yếu tố quan trọng. Vì vậy, cô dâu nên chọn những người có kinh nghiệm trang điểm cưới từ 2 năm trở lên. Nhiều thợ trang điểm có năng khiếu nhưng khi ra thực tế, không đủ kinh nghiệm để làm nhiều dạng khuôn mặt. Ngoài ra, cô dâu có điều kiện nên chọn chuyên gia make up thường xuyên cho người nổi tiếng vì họ khó tính hơn và yêu cầu tay nghề cao hơn. Tuy nhiên, nên chọn người có phong cách make up nhẹ nhàng vì đôi khi họ thường làm cho gương mặt quá sắc sảo".

Mộc Lan