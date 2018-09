Bí quyết chọn áo dài cho mẹ cô dâu, chú rể

Có rất nhiều phong cách áo dài cho phụ nữ trung niên nhưng cần đảm bảo sự thoải mái và che khuyết điểm hiệu quả.

Trong ngày trọng đại, không chỉ có cô dâu, chú rể mới cần chăm chút cho ngoại hình nổi bật mà các mẹ cũng rất quan tâm đến vấn đề thời trang. Chọn một bộ áo dài như thế nào để vừa sang trọng, quý phái lại che được những "dấu vết thời gian" xấu xí là hai điều cần quan tâm hơn cả. Tham khảo những gợi ý dưới đây, cô dâu sẽ có thêm thông tin hữu ích để trở thành "quân sư thời trang".

Đầu tiên, hãy quan tâm đến chất liệu may áo dài. Đối với phụ nữ trung niên, các loại vải như nhung, gấm, len thun, vải thô... có độ co giãn thích hợp để vừa che khuyết điểm lại vừa tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Những loại vải trẻ trung hơn như voan, ren, lụa tơ tằm... vẫn có thể được sử dụng để may áo dài trung niên nhưng cần kết hợp với kiểu dáng và họa tiết để không gây phản cảm.

Kết hợp hài hòa màu sắc áo dài của mẹ cô dâu, chú rể sẽ dễ dàng tạo ra sự thiện cảm với khách mời.

Áo dài trung niên thường có họa tiết mềm mại để đường cong hài hòa, cân đối.

Chất liệu nhung đính hạt kim tuyến được nhiều mẹ lựa chọn bởi sự sang trọng, quý phái.

Khi lựa chọn áo dài cho các mẹ, cô dâu cần lưu ý đến dáng người để quyết định kiểu cách, hoa văn phù hợp. Áo dài lụa tơ tằm màu sáng có độ bóng vừa phải, điểm xuyết hoa văn lớn sẽ giúp các mẹ có thân hình nhỏ nhắn, gầy trông đầy đặn hơn. Ngược lại, với các mẹ có vóc dạng mập mạp, nên sử dụng các chất liệu dày như nhung, gấm, hoa văn gọn gàng hoặc có sọc đứng để làm cho ngoại hình cân đối, thanh thoát hơn.

Ngoài ra, áo dài cho các mẹ cần chú ý nhiều đến đường may và các chi tiết cổ áo, tay áo. Thông thường, dáng cổ thuyền, cổ rộng sẽ rất phù hợp để làm tôn vòng 1 đầy đặn và tạo cảm giác thoải mái. Đặc biệt, không nên chọn những chiếc áo có đường chiết eo bó sát, dễ lộ khuyết điểm vòng 2. Thay vào đó, áo dài may ôm cao hơn eo thật sẽ tạo hiệu ứng tốt hơn, làm cho thân hình thon gọn.

Màu be đậm phù hợp để giúp làn da sạm của các mẹ trông sáng hơn.

Nếu chọn vải ren để may áo dài trung niên, cần tránh các chất liệu quá mỏng vì dễ làm lộ khuyết điểm.

Hoa văn trang trí đối xứng, nhấn vào phần thân trên đem đến phong cách nổi bật.

Phụ nữ trung niên thường có bắp tay to nên kiểu áo tay dài sẽ phù hợp hơn cả.

Bộ ảnh được thực hiện bởi trang phục Minh Châu, photo Vinh VLK, stylist Vương Hiếu và các người mẫu Bích Trâm, Phạm Thùy Linh, Bắc Linh, Khánh Phương.

Mộc Lan