Áo dài sang trọng cho mẹ cô dâu, chú rể

Phụ nữ trung niên dáng người thấp, béo nên chọn áo dài có cổ thuyền, cổ tim và hoa văn dọc thân để đánh lừa thị giác của người đối diện.

So với áo dài cưới dành cho cô dâu, áo dài của các bà mẹ chú trọng nhiều hơn đến chất liệu thoải mái và cách trang trí sao cho giấu được vóc dáng không chuẩn. Tuy nhiên, sự lộng lẫy và sang trọng vẫn phải được đề cao để phù hợp với một dịp đặc biệt như lễ cưới.



Phụ nữ trung niên thường chọn áo dài gấm, tơ lụa hoặc nhung tùy thuộc vào mùa cưới và thời tiết. Năm nay, vải ren chỉ có độ co giãn nhẹ là chất liệu mới được nhiều nhà thiết kế sử dụng để may áo dài trung niên. Ưu điểm nổi bật ngoài đem lại sự dễ chịu khi mặc còn tạo nét tương đồng với cô dâu. Ngoài ra, khi chọn áo dài, phụ nữ trung niên đậm người, thấp nên chú ý tới phần cổ áo dạng thuyền, tim và có hoa văn chạy dọc thân áo sẽ tạo cảm giác người nhỏ nhắn hơn.

Mộc Lan

Trang phục: Áo dài Minh Châu

Người mẫu: Thái Nhã Vân

Ảnh: Vinh VlK

Trang điểm: Trọng Nguyễn