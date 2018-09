Áo dài cưới sao Việt 2014 ngập sắc đỏ và trắng

Với vóc dáng nhỏ nhắn, Trà My Idol lựa chọn áo dài ren thêu nổi họa tiết hoa hồng tinh tế. Áo dài ren có những khoảng hở vừa phải khiến cô dâu thêm gợi cảm. Trà My kết hợp áo dài với khăn đóng đồng màu. Lễ ăn hỏi của Trà My được tổ chức vào ngày 15/2.