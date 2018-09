Áo dài cưới cách tân kết hợp khăn voan

Kết hợp giữa nét dịu dàng của áo dài Việt và chút kiêu kỳ ở tấm khăn voan phương Tây, các cô dâu hiện đại có thêm gợi ý cho trang phục ngày cưới.

Bên cạnh cách kết hợp áo dài với khăn đóng truyền thống, cô dâu hiện nay còn chuộng cài khăn voan khi mặc áo dài. Cách kết hợp độc đáo này đem tới sự mới mẻ, trẻ trung nhưng cô dâu cần lưu ý chọn đúng kiểu dáng áo dài và khăn voan để tạo nên chỉnh thể thống nhất, hài hòa.

Dáng áo dài phù hợp để kết hợp cùng khăn voan là kiểu áo cách tân, được may bằng chất liệu tương tự váy cưới như voan hay ren, tạo cảm giác tương đồng. Áo thường được may ôm sát cơ thể để khoe đường cong gợi cảm và có thể nhấn nhá bằng một vài chi tiết cut out táo bạo.

Trong khi đó, lựa chọn khăn voan kết hợp với áo dài không đơn giản dựa trên kiểu dáng đẹp mà cần phù hợp với tổng thể, cả về chiều dài lẫn họa tiết. Áo dài cưới thường được thiết kế cầu kỳ với ren thêu, cườm, kim sa... nên khăn voan cần đơn giản, có độ dài vừa phải để không che lấp các chi tiết đẹp trên áo. Cô dâu Việt đa phần có chiều cao khiêm tốn nên cần tránh những chiếc khăn voan dài chạm đất.

Kết hợp áo dài với khăn voan đem đến sự sang trọng, phù hợp để cô dâu mặc trong đám cưới ở nhà thờ hoặc lúc cử hành hôn lễ tại gia.

Áo có tà rộng, xếp ly mềm mại để tạo dáng thướt tha cho cô dâu khi di chuyển.

Màu vàng đồng đang là xu hướng cho mùa cưới thu đông năm nay. Nó tạo cảm giác ấm áp nên được nhiều cô dâu lựa chọn.

Áo được đính nổi nhiều họa tiết hoa dây ở ngực, tay và gấu nên chiếc khăn voan màu trơn, đơn giản sẽ phù hợp hơn cả.

Vải ren hơi khó mặc với các cô dâu dáng gầy, nhỏ nhưng nếu chọn loại vải có họa tiết to bản sẽ khắc phục được nhược điểm hình thể.

Cách kết hợp ton sur ton màu trắng giữa khoăn voan và áo dài làm nổi bật nét tinh khôi, trong sáng cho cô dâu.

Ngoài ra, những mẫu áo dài màu nude thêu hoa nổi, đính đá màu cũng phù hợp cho không gian tiệc cưới.

Màu nude làm tôn lên nước da trắng của cô dâu.

Đan xen giữa hoa văn nổi ở ngực áo và họa tiết chìm nơi tà áo tạo nên sự độc đáo, ấn tượng.

Cô dâu tính cách trẻ trung, năng động có thể chọn áo dài may bằng vải sequins - chất liệu đặc trưng cho những buổi tiệc.

Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của photo Yannie, trang điểm Trọng Nguyễn, người mẫu Kim Hòa và trang phục Áo dài Minh Châu.

Mộc Lan