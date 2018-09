Á khôi Miss Ngôi Sao lung linh ngày cưới

Thùy My, Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2012 chọn 3 bộ trang phục tinh tế, hợp với phong cách trẻ trung trong lễ cưới ở Đà Nẵng.

Đám cưới của Thùy My diễn ra vào ngày 14/6. Vì cô dâu chú rể đều là người Đà Nẵng nên lễ đón dâu cũng như tiệc đãi khách đều được tổ chức tại thành phố biển miền Trung. Thùy My có gương mặt thanh tú, vẻ đẹp dễ thương và phong cách nữ tính nên trong ngày cưới, cô chú trọng việc trang điểm cũng như trang phục phù hợp với cá tính. Chọn tông màu hồng để trang điểm cho cả lễ đón dâu và đãi tiệc, Thùy My thành cô dâu trẻ trung, gợi cảm trong hôn lễ.

1. Trang phục trong lễ đón dâu

Nhằm giữ nét truyền thống của nghi lễ trọng đại, Á khôi Miss Ngôi Sao chọn áo dài đỏ - màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc của người Việt. Để thêm nét trẻ trung, Thùy My kết hợp khăn voan cùng áo dài để thêm nét điệu đà.

Chiếc áo dài đỏ với thiết kế truyền thống nhưng kết hợp voan và đính ren để phù hợp với phong cách trẻ trung của Thùy My.

Chiếc khăn voan đỏ cùng tông màu với áo dài cưới làm cô dâu thêm lãng mạn.

Thùy My chọn cách trang điểm và làm tóc xoăn buông nhẹ tự nhiên để giữ nét trẻ trung trong ngày cưới. Với nghi lễ cưới truyền thống, My chọn hoa cầm tay là hoa sen trắng, nổi bật trên nền áo dài đỏ.

2. Trang phục trong tiệc cưới

Trong đám cưới sau đó, Thùy My chọn hai chiếc váy cưới, một dành cho nghi thức cưới và chiếc thứ hai để diện trong lúc đi chào khách và chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời sau đám cưới. Hai chiếc váy cưới đều có điểm chung là thiết kế cúp ngực gợi cảm, nhưng màu sắc khác biệt, khiến cô dâu thêm lộng lẫy trong tiệc cưới.

Chiếc váy đầu tiên Thùy My lựa chọn mang màu trắng truyền thống. Váy xòe bồng nhẹ nhàng, điểm nhấn trên váy là phần ren đính ở ngực và eo.

Thùy My vẫn giữ phong cách trang điểm nhẹ nhàng như lễ đón dâu, kiểu trang điểm này làm tôn vẻ đẹp trẻ trung của cô. Cùng với váy cưới cúp ngực, Thùy My chọn chiếc voan cưới dáng dài, che bờ vai trần, giữ nét kín đáo khi đón khách.

Cô dâu chú rể rạng rỡ bước vào sảnh tiệc nơi làm lễ cưới.

Váy cưới trắng khiến Thùy My như một nàng công chúa điệu đà, dịu dàng bên chú rể.

Kết hợp cùng váy cưới trắng là bó hoa tự nhiên tông màu vàng - trắng, làm đẹp thêm cho cô dâu trong đám cưới.

Sau khi nghi lễ cưới kết thúc, Thùy My thay chiếc váy cưới màu vàng đồng cầu kỳ để đi chào bàn tiệc và chụp ảnh cùng khách mời.

Kiểu váy cưới màu vàng đồng đính ren cầu kỳ đang là xu hướng thời trang cưới mới nhất và được ưa chuộng trong năm 2014. Với thiết kế sexy, quyến rũ, chiếc váy tôn lên vẻ đẹp gợi cảm của Á khôi 1 Miss Ngôi Sao 2012.

Váy với thiết kế đuôi cá xòe nhẹ ở phần chân và cúp ngực gợi cảm phù hợp với cô dâu trẻ trung như Thùy My.

Thùy My rạng rỡ tung hoa trong đám cưới. Chiếc váy đuôi cá ôm sát càng khiến cô gợi cảm, quyến rũ trong ngày trọng đại.

Linh Linh

Ảnh: Le Petit Prince