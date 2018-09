7 điều cô dâu cần mang theo ngày cưới

Không chỉ chuẩn bị sẵn các đồ dùng hữu ích mà cô dâu cũng nên tìm một cô gái thân thiết để hỗ trợ mọi việc trong đám cưới.

Trong ngày cưới, không phải chỉ khoác lên mình bộ váy trắng lộng lẫy là bạn đã thành cô dâu đẹp nhất. Để không vướng phải những khó khăn hay thiếu sót dù nhỏ nhặt nhất, cô dâu cần chuẩn bị kỹ lưỡng cả về làm đẹp cũng như sức khỏe để bản thân luôn rạng rỡ, tươi tắn trong đám cưới.

1. Bộ trang điểm: Dù đã được chuyên gia trang điểm chăm lo kỹ lưỡng cho khuôn mặt ngày cưới nhưng cô dâu vẫn cần chuẩn bị một bộ trang điểm mini mang theo suốt đám cưới. Vì đám cưới có thể diễn ra từ sáng sớm khi đón dâu, tới tận buổi tối đãi tiệc, nên đôi khi lớp phấn, hay son có thể phai đi. Lúc đó, những món đồ nhỏ xinh sẽ là "cứu cánh" cho cô dâu, để bạn tô lại vẻ rạng rỡ của mình.

2. Xịt khoáng: Đám cưới dù diễn ra trong mùa nóng hay mùa lạnh, cô dâu cũng cần cung cấp đủ nước cho da. Xịt khoáng là cách nhanh chóng, tiện lợi nhất. Ngoài ra, xịt khoáng còn giúp giữ lớp trang điểm bền hơn. Sau khi trang điểm xong xuôi, cô dâu xịt một lớp khoáng nhẹ lên mặt và để khoảng 10 giây để khô, hoặc dùng khăn giấy khô thấm nhẹ để khuôn mặt không bị lem. Xịt khoáng còn có ưu điểm là giảm lượng dầu thừa trên da mặt với cô dâu da dầu.

3. Giấy thấm dầu: Khi trang điểm xong, gương mặt dễ bị tiết ra dầu. Cô dâu nên có giấy thấm dầu để làm gương mặt không bị bóng, kém xinh trong đám cưới.

4. Giày bệt: Hầu hết các cô dâu đều muốn mình thật cao, dáng đẹp nên thường chọn giày cao gót. Nhưng nếu đi giày cao gót suốt cả ngày, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy cô dâu cần chuẩn bị thêm một đôi giày bệt để sử dụng khi nghi thức truyền thống kết thúc, uyên ương tới từng bàn chào khách. Lúc đó khách mời sẽ không còn chú tâm nhiều vào vóc dáng của cô dâunên đi giày bệt sẽ làm bạn bớt đau chân.

5. Sữa và vitamin: Nhiều cô dâu phải dậy từ 4-5h sáng để trang điểm, làm tóc, như vậy mới kịp cho đám cưới diễn ra từ sớm. Khi chuẩn bị xong xuôi, cô dâu cũng ít khi kịp ăn sáng đầy đủ. Lúc nào, các loại sữa và vitamin, thuốc bổ tăng cường sức khỏe là điều không thể thiếu để cô dâu không đói lả, mệt mỏi.

6. Thuốc chống say xe: Với những cô dâu phải về nhà chồng xa, thì thuốc chống say xe là chuẩn bị cần thiết. Ngay cả khi bình thường bạn không say xe, nhưng trong ngày cưới, nhiều việc, phải thức khuya dậy sớm, cơ thể mệt mỏi nên nhanh bị say tàu, xe hơn. Cô dâu nên cẩn thận uống thuốc trước khi lên xe khoảng 30 phút.

7. Một người hỗ trợ trong đám cưới

Cô dâu cần có một người luôn hỗ trợ, để ý tới bạn trong đám cưới. Ở đám cưới phương Tây, đó là công việc của phù dâu, nhưng ở Việt Nam, không phải cô dâu nào cũng có phù dâu. Cô dâu có thể nhờ bạn thân, chị em ruột đồng hành cùng bạn suốt cả ngày cưới. Đó sẽ là người giữ bộ đồ trang điểm mini, là người luôn đáp ứng những điều cô dâu mong muốn hay có thể tìm ra những thứ cần thiết ngay trong đám cưới đông đúc. Cô dâu nên chọn người hiểu mình, nhanh nhẹn và biết rõ mọi người trong gia đình.

Vi Vi