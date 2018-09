5 'biểu tượng váy cưới' của cô dâu hoàng gia châu Âu

Váy của Công chúa Victoria không phải là tác phẩm của một thương hiệu danh tiếng thế giới mà do một nhà thiết kế người Thụy Điển may. Váy không có bất cứ họa tiết, chi tiết trang trí nào trên trên mà trơn hoàn toàn. Kết hợp với váy và voan dài quết đất may bằng ren tinh xảo.