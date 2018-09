3 chiếc váy cưới lộng lẫy của Trà My Idol

Dù đã có tin vui nhưng cô dâu Trà My vẫn gợi cảm, quyến rũ khi diện váy cưới 'nửa kín nửa hở' trong đám cưới tối qua.

Trong lễ cưới tối ngày 15/6, Trà My lựa chọn chiếc váy cưới đuôi cá lấp lánh để làm váy tiếp khách. Đây là chiếc váy cưới 200 triệu đồng của nhà thiết kế Chung Thanh Phong. Anh đã vẽ kiểu và thiết kế áo cưới theo đúng sở thích, tính cách và vóc dáng của Trà My.

Chiếc váy có phần cổ chữ V được táp ren tinh tế mang lại cảm giác "nửa kín, nửa hở" khiến cô dâu hấp dẫn mà không phô trương cơ thể gây phản cảm. Ảnh: Tee Lee.

Điểm nổi bật của chiếc váy chính là phần thân trên sexy được sử dụng chất liện voan trong suốt và ren ngoại nhập, đính kết tinh xảo với 3.000 viên pha lê cao cấp. Kiểu dáng váy đuôi cá ngắn bó sát và xòe nhẹ ở phần chân váy nên tạo cảm giác hài hòa, cân đối, tôn những nét đẹp gợi cảm của Trà My. Ảnh: VnExpress.net.

Sở hữu khuôn mặt cân đối, đường nét sắc sảo cũng như nước da trắng mịn nên Trà My make up theo phong cách tự nhiên để làm tăng lên vẻ đẹp vốn có của mình. Với son môi, để phù hợp với phong cách cá tính của nữ ca sĩ, chuyên gia sử dụng màu son đỏ lì nổi bật.

Do Trà My có mái tóc ngắn nên cô lựa chọn cách chải bồng tóc và làm duyên với băng đô ren cài voan ren. Kiểu tóc này phù hợp với tất cả những chiếc váy của cô, cũng như tiết kiệm thời gian làm tóc, make up cho cô dâu.

Hoa cưới màu trắng tinh khôi phù hợp với cô dâu cũng như tổng thể không gian tiệc cưới. Theo một nguồn tin, Trà My đang mang bầu ở những tháng đầu tiên nên cô luôn rạng rỡ và vóc dáng vẫn mảnh mai như cũ. Ảnh: VnExpress.net.

Chiếc váy thứ hai Trà My diện trong nghi thức làm lễ chính của lễ cưới do nhà thiết kế Hoàng Hải thực hiện. Váy may từ chất liệu ren nhập từ Italy và đá pha lê nhập từ Pháp. Kiểu dáng váy sang trọng, quyến rũ. Bộ váy này có giá ước tính khoảng 3.000 USD.

Cô dâu lộng lẫy trong bộ váy được thiết kế tinh tế. Ảnh: VnExpress.net.

Chiếc váy ren dài tay mang lại hình ảnh kín đáo, thanh lịch cho cô dâu trong nghi thức cưới thiêng liêng. Bên cạnh đó, chất liệu ren trong suốt vẫn khiến cô dâu giữ được nét trẻ trung, gợi cảm. Chân váy bồng bềnh càng làm Trà My thêm lộng lẫy, lãng mạn.

Chiếc nơ trắng nhẹ nhàng ở eo làm điểm nhấn giúp vòng eo cô dâu cảm giác thon hơn. Ảnh: VnExpress.net.

Cuối buổi tiệc, Trà My diện bộ trang phục thứ ba, đơn giản hơn để tiện cho cô giao lưu và chào bàn. Đây là chiếc váy mang thương hiệu nước ngoài. Chiếc váy được đính kim sa, pha lê đính ở phần thân trên để không bị đơn điệu.

Dáng váy chữ A cổ điển được nhiều cô dâu yêu thích vì không cầu kỳ nhiều tầng lớp, không cần sử dụng tùng thép mà vẫn tôn dáng và có độ bồng bềnh, thướt tha. Ảnh: K.N.

Băng đô ren mang lại vẻ nữ tính, thanh tú mà vẫn trẻ trung, thời thượng. Ảnh: K.N.

Trước đó, cô dâu Trà My đã chọn áo dài đỏ cho lễ rước dâu truyền thống vào sáng 14/6. Trà My đã khéo léo lựa chọn chiếc áo dài đỏ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Chất liệu ren với vải kết hình hoa hồng nổi bật, mới lạ, hiện đại nhưng lại hòa hợp cùng dáng áo truyền thống với cao 3 cm và mấn cùng màu.

Kiểu dáng và chất liệu bộ áo dài làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh, quyến rũ của nữ ca sĩ. Ngoài ra màu đỏ là sắc màu của đám cưới Việt Nam, của sự may mắn, hạnh phúc và sung túc. Gam màu rực rỡ này làm tôn da, sáng gương mặt và nổi bật cô dâu.

Trà My không lạm dụng quá nhiều trang sức mà chỉ làm điệu với một chiếc kiềng vàng với hình ảnh thuần Việt. Ảnh: Zaizai

Trà My có mái tóc ngắn hiện đại và cá tính nên cô sử dụng mấn đỏ giúp cô khiến dịu dàng hơn và giúp cô "ăn gian" thêm chiều cao. Ảnh: Zaizai

Trang phục của đội bê tráp đơn giản, nhẹ nhàng và hòa hợp với sắc màu của cô dâu. Ảnh: Zaizai

Thu Trang