20 đôi giày cưới màu xanh sành điệu cho cô dâu

Cô dâu Việt có thể chọn lựa giày xanh với nhiều sắc thái và nhiều phong cách hợp với cá tính cũng như không khí hôn lễ.

Phong tục cưới châu Âu truyền thống có một câu thú vị để chỉ những món đồ cô dâu cần có trong đám cưới: "Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver sixpence in her shoe", nghĩa là "Một chút gì cũ , một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh và một đồng 6 xu trong đôi giày". Trong đó, một chút màu xanh có thể thể hiện ở đôi giày cưới xinh xắn.

Ở Việt Nam, phong tục này không phổ biến nhưng gam màu xanh trong thời trang cưới lại được những cô dâu thời trang ưa chuộng. Nhiều người cũng chọn trang trí đám cưới với sắc xanh sang trọng. Khi đó, tân nương sẽ trở thành nhân vật hoàn hảo nhất nếu diện đôi giày màu xanh đồng điệu cùng không gian cưới. Cô dâu Việt có thể chọn lựa giày xanh với nhiều sắc thái và nhiều phong cách hợp với cá tính cũng như không khí hôn lễ. Đặc biệt, những đôi giày màu xanh thanh nhã sẽ dễ dàng tái sử dụng sau ngày cưới.

Một đôi giày ánh kim lấp lánh, kiêu sa sẽ làm cô dâu đẹp như tiểu thư trong đám cưới.

Đôi giày xanh đậm đơn giản sẽ trở nên quyến rũ, lộng lẫy với chi tiết trang trí đính đá.

Một chút bèo nhún trang trí làm đôi giày mềm mại, hợp với vẻ nữ tính của cô dâu trong ngày cưới.

Giày hở mũi thanh nhã là lựa chọn hợp cho cô dâu mùa hè.

Với cô dâu không quen đi giày cao gót thì một đôi giày đế bệt xanh ấn tượng và đính đá cầu kỳ sẽ mang đến sự thoải mái cho đám cưới.

Kiểu giày cổ điển, vintage luôn đẹp mãi cùng thời gian.

Chi tiết trang trí tinh tế trên giày hoàn thiện thêm phong cách thời trang chỉn chu của cô dâu ngày cưới.

Thời thượng, lộng lẫy là những tính từ dành để miêu tả đôi giày cao gam màu xanh cổ điển.

Chiếc nơ xinh trên giày sẽ hài hòa nhất khi cô dâu diện một chiếc váy cưới đính nơ ton sur ton.

Giày da lộn mềm mại giữ cho đôi chân cô dâu thoải mái suốt ngày cưới.

>> Xem tiếp những đôi giày màu xanh tuyệt đẹp

Mộc

Ảnh: B.M