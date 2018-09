10 váy cưới dài tay thời trang cho mùa đông

Cô dâu tổ chức lễ cưới trong mùa đông có thể lựa chọn một chiếc váy may bằng vải sequins lấp lánh. Chất liệu này vừa dày dặn vừa có độ co giãn nhẹ để tạo đường cong đẹp cho vóc dáng. Tuy nhiên, nếu vòng hai to, cô dâu cần cân nhắc lựa chọn kiểu váy này.