10 lưu ý thời trang chú rể không thể bỏ qua

Hãy chọn một bộ đồ đơn giản, thanh lịch để 20 năm sau, khi nhìn lại ảnh cưới, bạn vẫn thấy mình là một chú rể thời trang.

Không chỉ có cô dâu mà cả chú rể cũng phải thể hiện phong cách thời trang nổi bật, sang trọng và thời thượng trong một ngày đặc biệt. Dù thường ngày chú rể là người giản dị hay cầu kỳ thì những lời khuyên dưới đây của nhà thiết kế thời trang kiêm stylist - Donny Galella cũng thực sự hữu ích.



- Xu hướng thời trang cho chú rể đang có một sự chuyển dịch mới mẻ về màu sắc, chất liệu và kiểu dáng. Bên cạnh tông màu đen quen thuộc, màu xanh tím than hoặc xám đều là gam trầm phù hợp với chú rể thích nét cổ điển, chững chạc. Comple có thể hài hòa với tất cả phong cách tiệc cưới nhưng nếu tổ chức cưới ở biển, chú rể hãy làm mới bằng một bộ đồ vải lanh màu trắng với các đường may tinh tế.



- Các cô dâu có thể đánh giá cao kiểu dáng của váy cưới nhưng thời trang chú rể lại tập trung nhiều hơn vào chất liệu, những đường cắt may. Bộ trang phục cao cấp hay không đều thể hiện ở các chi tiết này. Vì thế, hãy chọn những bộ cánh có đường may thẳng tắp, là ly cứng cáp.

- Mặc dù các chú rể thường chọn comple màu đen vì cảm giác an toàn nhưng những màu sắc nổi bật lại có thể khiến cho không gian cưới vui tươi, sinh động hơn. Không nhất thiết chú rể phải diện cả một "cây" xanh lá nhưng hãy kết hợp các màu sắc nóng - lạnh thật hài hòa.



- Chú rể có thể mua hoặc thuê trang phục cưới nhưng các bộ đồ cho thuê thường may bằng chất liệu kém hơn và đường may không chắc chắn.



- Hãy chọn một bộ đồ đơn giản, thanh lịch để 20 năm sau, khi nhìn lại ảnh cưới, bạn vẫn thấy mình là một chú rể thời trang. Thông thường, một set đồ gồm: áo sơ mi trắng, cravat đen và quần, áo comple đồng màu được may kiểu 2 nút sẽ có "tuổi thọ" lâu hơn.



- Phụ kiện là chìa khóa mang lại phong cách thời trang sành điệu. Vì thế, đừng bỏ qua chiếc khuy măng sét, khăn tay cài túi ngực, thắt lưng, đồng hồ và hoa cài áo. Những chi tiết tuy nhỏ nhưng thể hiện phong cách cá nhân.

- Luôn sử dụng giày da và đảm bảo nó được đánh xi sạch bóng nếu chú rể xuất hiện trong không gian nhà hàng cưới sang trọng.



- Nếu tổ chức đám cưới trong mùa đông, đừng quên tút tát khuôn mặt bằng một lớp phấn màu da. Như vậy, khuôn mặt bạn sẽ không bị nhợt nhạt và xanh xao trong những bức ảnh kỷ niệm.



- Không gì tệ hơn bằng một khuôn mặt nhăn nhó, mệt mỏi. Vì thế, hãy luôn nở một nụ cười thường trực dù bên trong bạn đang rất hồi hộp, căng thẳng.



- Đừng để ví tiền, chìa khóa, điện thoại trong túi quần vào ngày cưới. Nó sẽ làm mất dáng quần và có thể khiến chú rể bị phân tán trong giờ phút quan trọng.

Mộc Lan

Ảnh: CT