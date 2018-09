10 kiểu tóc cài hoa đẹp cho cô dâu Việt

Phụ kiện hoa cài có màu sắc hài hòa với tone trang điểm, váy cưới sẽ tôn được phong cách nữ tính, ngọt ngào cho cô dâu.

Một vài bông hoa xinh xắn hay một vòng hoa tròn sẽ giúp cô dâu thêm duyên dáng, đáng yêu trong ngày trọng đại. Dù là hoa tươi hay hoa lụa thì chúng cũng đều là những phụ kiện dễ sử dụng, phù hợp với nhiều kiểu tóc và khuôn mặt cô dâu. Tuy nhiên, để có cách kết hợp tinh tế, theo chuyên gia trang điểm Hùng Việt (TP HCM), cô dâu nên tạo kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng, tóc uốn sóng bồng bềnh hoặc dợn sóng tự nhiên.

Những kiểu tóc búi lớn, cầu kỳ không phù hợp với phụ kiện hoa. Mái tóc dài qua vai, tóc có độ so lẹ nhẹ thì khi uốn sẽ tạo được nếp tóc đẹp hơn so với tóc cắt ngang. Mái tóc xoăn nhẹ và vòng hoa đội đầu sẽ là điểm nhấn tôn lên nét trong sáng, hồn nhiên của cô dâu. Ngoài ra, phong cách trang điểm cũng cần lựa chọn sao cho phù hợp. Cô dâu nên trang điểm với các tone nhẹ nhàng, tươi sáng, tránh đánh nhấn đuôi mắt hoặc make up quá ấn tượng.

Hoa cài tóc và son môi tiệp màu hồng nữ tính, ngọt ngào.

Hoa màu trắng thường được cô dâu lựa chọn nhiều nhất bởi nó dễ tạo được sự liên kết hài hòa với váy cưới.

Cô dâu có thể sử dụng những bông hoa nhỏ để kết thành chùm cài lệch bên.

Hoặc cài từng bông lớn xung quanh búi tóc để tôn nét sang trọng, lộng lẫy.

Nếu sử dụng nhiều bông hoa thì màu sắc của mỗi bông không nên tương phản nhiều.

Cô dâu có thể sử dụng hoa lụa thay cho hoa tươi, tuy nhiên cần lưu ý chọn những loại hoa có màu sắc rõ ràng, không quá rườm rà để tạo sự tự nhiên.

Những vòng hoa đội đầu kết từ hoa hồng, hoa baby... cũng là phụ kiện quen thuộc của cô dâu khi chụp ảnh cưới.

Cô dâu kết hợp hoa cài với khăn voan để tạo điểm nhấn và tôn được chiều cao.

Những phụ kiện này đặc biệt phù hợp khi cô dâu chọn phong cách bohemian cho ngày cưới.

Nếu sử dụng vòng hoa nhiều màu thì màu sắc chủ đạo phải hài hòa với tone trang điểm. Ảnh: Kei Ham, Việt Stone.

Song Giang

Trang điểm: Hùng Việt