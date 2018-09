10 câu hỏi quan trọng khi mua váy cưới

Hãy hỏi rõ về giá tiền, các phụ kiện, ưu đãi đi kèm, chi phí sửa chữa, vận chuyển trước khi tự tay kiểm tra chất lượng những chiếc váy bày mẫu.

Khi đi mua hay may váy cưới, cô dâu cần cân nhắc tới nhiều điều chứ đừng chỉ lựa chọn bằng mắt. Nhà thiết kế áo cưới cao cấp Karen Willis Holmes sẽ chia sẻ 10 câu hỏi quan trọng cô dâu cần nhớ để có được chiếc váy phù hợp, kinh tế.

1. Giá của chiếc váy là bao nhiêu?

Hẳn nhiên "tiền nào của nấy" nhưng không phải vì thế mà cô dâu dồn tất cả ngân sách vào mua cho bằng được chiếc váy đắt tiền. Bởi có sở hữu được nó rồi, bạn cũng không thoải mái khi suốt ngày cảm thấy tiếc tiền và sẽ phải cắt giảm những phần việc khác.

2. Giá tiền trên bao gồm những gì?

Thông thường đi kèm váy chỉ có găng tay, khăn voan nhưng nếu biết cách thương lượng, bạn có thể được hưởng thêm các ưu đãi khác hoặc được tặng kèm phụ kiện chất lượng tốt hơn. Vì thế, đừng ngại hỏi rõ điều này.

Ảnh: Bridalguide.

3. Nếu thay đổi các chi tiết, chất vải khác so với váy mẫu thì phải trả thêm chi phí bao nhiêu?

Tốt hơn hết, hãy làm rõ điều này ngay từ đầu nếu bạn muốn có bất kỳ thay đổi nhỏ nào. Nhiều cô dâu nghĩ rằng sự thay đổi không đáng kể nên chắc nhà may sẽ giữ giá cũ nhưng đến khi thanh toán mới "ngã ngửa". Bạn cần ghi chú điều này trong hợp đồng đặt may để tránh khó chịu về sau.

4. Nơi may áo ở đâu?

Điều này giúp bạn có thêm sự an tâm, tin tưởng vào chất lượng và uy tín của nhà may. Ngoài ra, nếu chiếc váy được may ở nước ngoài hoặc một tỉnh khác thì bạn cần thỏa thuận thêm về chi phí vận chuyển và những hỏng hóc (nếu có).

5. Cùng mức giá này, có mẫu nào khác không?

Khi đến nhà may, điều đầu tiên bạn sẽ được hỏi là kiểu dáng yêu thích và mức tiền có thể chi trả. Sau đó, dựa trên hai tiêu chí này, họ sẽ gợi ý cho bạn 1-2 kiểu. Bạn không cần phải quyết định ngay mà nên đi xem một vòng các mẫu váy có sẵn hoặc nhờ nhà may giới thiệu thêm các mẫu khác xung quanh mức giá đã đưa ra.

6. Bao lâu thì chiếc váy hoàn thành? Nếu kéo dài thời gian, nhà may có bồi thường không?

Một trong những điều khó chịu nhất khi đi may quần áo là phải chờ đợi và các nhà may thường lỡ hẹn. Bạn hãy hỏi rõ điều này và yêu cầu giảm chi phí nếu kéo dài thời gian quá lâu so với dự kiến (điều này cũng nên ghi rõ trong hợp đồng). Thông thường, nếu đặt may trong nước thì một chiếc váy cưới sẽ được hoàn thành trong khoảng 1 tháng, còn chuyển từ nước ngoài về thì lâu hơn, khoảng 3-6 tháng.

7. Có được sửa miễn phí theo số đo của cô dâu không?

Ưu điểm của việc đến trực tiếp cửa hàng so với đặt mua qua mạng là bạn có thể thương lượng các khuyến mại kèm theo. Ví dụ, nếu chiếc khóa kéo bị rít, bạn có thể yêu cầu thay đổi chiếc khác mới hơn hay đính thêm vài chi tiết bèo, nơ. Những phần này thường sẽ được làm miễn phí nhưng nếu bạn không hỏi ngay từ đâu, một số nhà may vẫn sẽ tính tiền cho bạn.

Ảnh: Bridalmusings.

8. Bạn đã kiểm tra danh tiếng của nhà may, nhà thiết kế chưa?

Không khó để tìm hiều thông tin và các sản phầm của nhà may, nhà thiết kế bạn định đến. Thông qua trang web của nhà may, các diễn đàn, báo, tạp chí... bạn sẽ phần nào đánh giá được khả năng và mức độ phù hợp.

9. Thái độ phục vụ của nhân viên như thế nào?

Các nhà may, nhà thiết kế uy tín thường rất khắt khe khi tuyển nhân viên. Vì vậy, thông qua cách ứng xử của nhân viên, bạn có thể cảm nhận được nhà may làm việc chuyên nghiệp, uy tín hay không? Những người nhân viên tốt luôn niềm nở trả lời mọi thắc mắc của bạn một cách kiên nhẫn.

10. Bạn có hài lòng với chất lượng của những chiếc váy bày mẫu?

"Trăm nghe không bằng một thấy", hãy kiểm định chất lượng bằng cách xem trực tiếp những mẫu váy đang bày trong cửa hàng. Bạn cần chú ý tới đường may, dáng váy và chất liệu vải (bề mặt có mịn, đẹp không). Nếu cần, hãy mặc thử để cảm nhận.

Mộc Lan