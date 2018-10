Video chàng MC VTV1 cầu hôn bạn gái hút hàng trăm nghìn views

Hoàng Hùng dẫn dụ Mộc Miên đến cây cầu Koi bằng những từ khóa bí ẩn và bất ngờ ngỏ lời cầu hôn khi cô tìm tới đích.

Chàng MC VTV1 Hoàng Hùng vừa đăng tải một video cầu hôn bạn gái, thu hút hơn 200.000 views, 11.000 likes và hàng trăm comments. Với mong muốn dành cho người mình yêu những điều đẹp đẽ, lưu giữ khoảnh khắc thiêng liêng trong tình yêu đôi lứa, anh chàng đã tạo dựng kịch bản cầu hôn bất ngờ giữa khung cảnh thơ mộng tại Hạ Long.

Video cầu hôn của chàng MC Hoàng Hùng tới người yêu Mộc Miên.

Hoàng Hùng đưa bạn gái đến ngọn đồi huyền bí trên đỉnh núi Ba Đèo thuộc tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Halong Complex. Chàng MC dẫn dụ người yêu Mộc Miên vào trò chơi giải mật mã tìm địa điểm thú vị. Mỗi từ khóa tương đương với một địa điểm nằm trong khuôn viên khu vui chơi rộng lớn này.

Với từ khóa "Đi tìm mặt trời", Mộc Miên nhanh chóng kết nối tới vòng quay Sun Wheel trên đỉnh Ba Đèo. Cụm từ "Tìm người nổi tiếng" khó hơn cũng được cô gái thông minh mau chóng tìm ra sự tương đồng với Bảo tàng tượng sáp - nơi có rất nhiều bức tượng người nổi tiếng. Còn cụm từ khóa "Chú cá khổng lồ", sau một hồi loanh quanh tìm kiếm dưới nước, trên cạn, trước mắt Mộc Miên là hình ảnh cây cầu Koi đỏ rực có hình dáng tương tự như hình vẽ mô phỏng trong tờ giấy mà người yêu đưa cô.

Cả hai đã có những giây phút lãng mạn, đáng nhớ bên nhau.

Những bức hình check-in tại điểm giải mật mã được gửi đến chàng trai như một niềm kiêu hãnh của cô gái thông minh. Cuối cùng, Mộc Miên giải hết các từ khóa, tới được địa điểm cuối cùng. Cô thấy người yêu xuất hiện ngay sau lưng trên cây cầu biểu tượng của tình yêu được cư dân mạng yêu thích thời gian gần đây. Trên tay chàng MC trẻ là chùm bóng bay và dòng chữ "Will you marry me?" (tạm dịch: "Em làm vợ anh chứ?). Màn cầu hôn lãng mạn với chiếc nhẫn trên tay cùng nụ hôn của cặp đôi khép lại video.

Mộc Miên - nữ chính của video, chia sẻ: “Cho dù đây là video dựng lại nhưng cảm xúc vẫn hồi hộp và bất ngờ như hôm diễn ra màn cầu hôn thật vậy. Bởi hôm anh ấy ngỏ lời, cả hai đều không kịp ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ đó nên sau hôm ấy, tôi đã đề xuất làm một video kỷ niệm".

Sau màn cầu hôn độc đáo, ấn tượng, đôi bạn trẻ nhận được lời chúc phúc của rất nhiều bạn bè và cộng đồng mạng. Trước đó, nhiều cặp đôi tìm đến cây cầu này, cũng như khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí bên vịnh Hạ Long để có những bộ hình cưới để đời, độc đáo và không đụng hàng.

Xem video Hoàng Hùng cầu hôn Mộc Miên trên cầu Koi:

Video chàng MC VTV1 cầu hôn bạn gái hút hàng trăm nghìn views

Hải My