Vest cưới màu trắng dưới 3 triệu đồng

Chú rể của em dáng người gầy nên định may vest cưới màu trắng để khắc phục nhược điểm. Bọn em đã tìm kiếm ở các cửa hàng thì thấy một bộ vest bây giờ giá bán trung bình cũng phải gần 4 triệu. Có ai biết chỗ nào may hoặc bán sẵn vest cưới với giá thấp hơn thì chỉ cho em nhé. Em ở Hà Nội (Kim Xuân).

Gợi ý cho bạn: Vest màu trắng là trang phục phổ biến của chú rể, đem lại sự trẻ trung và tạo cảm giác vóc người đầy đặn hơn. Tuy nhiên, vì vest màu này khó sử dụng lại sau đám cưới nên không phải ai cũng sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để đầu tư.

Với số tiền từ 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng, bạn có thể chọn các nhà may bình dân, ít tên tuổi nhưng chất lượng đảm bảo. Ngoài ra, chọn trang phục có kiểu dáng đơn giản, ít phụ kiện trang trí và chất liệu vải không quá cao cấp cũng là cách để giảm chi phí. Ở Hà Nội, bạn có thể tham khảo dịch vụ của nhà may Hùng (ngõ Thọ Xương), nhà may Duy Nguyễn (đường Bưởi) hoặc một số cửa hàng bán sẵn ở phố Hàng Đào, Khâm Thiên...

