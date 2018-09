Tư vấn chọn chăn, đệm cưới

Để chọn được một chiếc nệm và một bộ chăn ga gối phù hợp, ngoài yếu tố màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, bạn còn cần phải chú ý tới vấn đề giá cả.

Mình đang có nhu cầu mua nệm, chăn gối mà mình không biết mua loại nào giá cả hợp lý và bền. Ngoisao.net có thể tư vấn giúp mình được không? Xin cảm ơn ngoisao.net (Hải Dương).

Gợi ý cho bạn: Một chiếc giường êm ái với màu sắc lãng mạn chính là nơi thăng hoa cho tình yêu của hai bạn. Tuy nhiên, để chọn được một chiếc nệm và một bộ chăn ga gối phù hợp, ngoài yếu tố màu sắc, chất liệu, kiểu dáng, bạn còn cần phải chú ý tới vấn đề giá cả. Trước khi chọn đồ, cô dâu chú rể cần hoạch định ngân sách phù hợp cho việc mua sắm, lựa chọn sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của mình.

Ảnh minh họa: EV.

Hiện có hai loại phổ biến là nệm cao su thiên nhiên và nệm lò xo. Nệm lò xo giá thấp hơn, có loại chỉ hơn 2 triệu đồng một chiếc nhưng thời gian sử dụng không bền như nệm cao su thiên nhiên và hiện tại không được nhiều cô dâu chú rể lựa chọn. Giá nệm tùy thuộc vào độ dày và kích thước của nệm. Với các sản phẩm nệm cao su thiên nhiên, mức giá trung bình cho một số kích thước phổ biến như sau:

Loại 200 x 180 x 5 cm có giá từ 6 - 7 triệu đồng.

Loại 200 x 160 x 5 cm có giá từ 5 - 6 triệu đồng.

Loại 200 x 180 x 10 cm có giá trên 10 triệu đồng.

loại 200 x 180 x 10 cm có giá từ 8 - 9 triệu đồng.

Với các đôi uyên ương có ngân sách thoải mái có nhiều lựa chọn nhiều thương hiệu cao cấp nhập khẩu nước ngoài như Dunlopillo, Kymdan, chăn ga gối, đệm Hàn Quốc, Everon... Còn ngân sách thấp hơn, cô dâu chú rể nên tìm tới các hãng sản phẩm như Hanvico, Sông Hồng, Eden, Búp Bông... Hoặc có thể đặt may bộ chăn ga gối để tiết kiệm chi phí. Các địa chỉ đặt may chăn ga gối tại Hà Nội: FamilyShop (Láng Hạ), cơ sở may chăn ga gối theo yêu cầu tại chợ Hôm, Đội Cấn.

