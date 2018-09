Từ Hàn Quốc, tôi về Việt Nam may váy cưới

Tôi từng có ý định đặt mua váy của Rosa Clara nhưng sau lại chọn may váy trong nước vì làm việc trực tiếp sẽ tốt và dễ dàng sửa chữa theo ý mình hơn.

Tôi học và sống tại Hàn Quốc nhưng tổ chức lễ cưới ở Việt Nam. Từ khi quyết định cưới đến khi tổ chức, tôi có 4 tháng để mày mò tìm váy. Cũng giống như nhiều cô dâu khác, tôi tìm hiểu trên mạng trước khi đi thực tế. Sau vài ngày vào các trang web của mấy hãng thời trang cưới danh tiếng, tôi rất ưng một mẫu của hãng Rosa Clara.

Showroom của hãng ở Tây Ban Nha nên ban đầu, tôi định nhờ anh trai mua hộ rồi gửi cho. Nhưng có một sự cố đã xảy ra là khi đặt may, số đo của tôi không khớp với số đo chuẩn của hãng ( vòng 1 và 3 của tôi khá to nhưng vòng 2 lại rất nhỏ, số đo 3 vòng 88/64/94). Họ đề nghị tôi gửi số đo để may mới nhưng khi đó, tôi lại thấy lo lắng nếu khi nhận váy không khớp với dáng tôi thì mang đi sửa sẽ rất mệt. Ngoài ra, còn một lý do nữa là tôi không có kinh nghiệm trong việc may vá nên sợ rằng tự mình đo thì không chính xác.

Suy đi tính lại, cuối cùng, tôi quyết định về nước đặt may váy vì đằng nào cũng tổ chức lễ cưới ở đây. Nếu có sửa chữa gì sẽ tiện lợi hơn. Để tiết kiệm thời gian, tôi đã lọ mọ tìm hiểu trên mạng các thương hiệu váy cưới trong nước trước khi về. Tôi vào website, Facebook của từng cửa hàng rồi lại lân la các diễn đàn để tham khảo ý kiến đánh giá của mọi người. Vì thế, tôi đã có thể chọn được sơ bộ thương hiệu và mẫu váy ưng ý.

Chiếc váy cưới của cô dâu Quỳnh Anh được may ở Lamnhistudio với chất liệu phi nhung và giản lược các chi tiết trang trí.

Về nước, tôi cùng chị gái và một vài người bạn đến các cửa hàng tôi đã tham khảo trước đó. Nhưng lại có một khó khăn tiếp theo. Đa số các cửa hàng chúng tôi đến đều may váy bằng chất liệu phi lỳ - tôi không thích loại vải này vì nó cứng, bề mặt vải không đẹp và kiểu dáng váy khá giống nhau, sử dụng nhiều ren và đá màu. Trong khi đó, tôi thích sự đơn giản, sang trọng.

Đang trong lúc "bí", một cô bạn giới thiệu cho tôi địa chỉ may váy có kiểu dáng khá đa dạng. Tôi xem ảnh mẫu thì thấy khá ưng nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, phải đến sờ tận tay thì mới tin được. Cửa hàng này nổi bật về phong cách váy cưới hoa hồng 3D cầu kỳ nên tôi nghĩ họ có thể đáp ứng tốt yêu cầu về chiếc váy đơn giản của tôi.

Tôi thích kiểu váy đơn giản, chất liệu đẹp, bóng, lướt, dáng phải thoát. Tôi miêu tả chi tiết các yêu cầu của mình và lấy ví dụ minh họa từ các chi tiết trên mẫu váy có sẵn ở cửa hàng để họ không hiểu sai ý. Bạn chủ cửa hàng khá trẻ và có gu nên hiểu ý tôi rất nhanh. Tôi nghĩ đây sự thấu hiểu lẫn nhau và cách chia sẻ quan điểm rõ ràng là các yếu tố quan trọng đầu tiên khi đi may váy cưới hay làm bất cứ điều gì.

Đuôi váy dài vừa phải, có độ xòe mềm mại.

Lưng váy xẻ chữ V đính hoa xinh xắn.

Sau hành trình tìm kiếm váy cưới khá "gian nan" của mình, tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm thú vị. Đó là:

- Nên dành thời gian tìm hiểu sớm vì bây giờ có rất nhiều cửa hàng áo cưới, việc chọn lọc cũng chiếm thời gian không ít. Trong khi đó, giữa hình ảnh và sản phẩm thực của một số cửa hàng không có sự tương đồng. Ảnh thường đẹp hơn, một phần do cách họ chụp rất nịnh mắt. Vì thế, cô dâu sẽ mất nhiều công sức và thời gian để đi thẩm định chất lượng. Nếu sát ngày mới đi tìm thì có thể khiến cô dâu cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì còn cả đống công việc cần giải quyết.

- Những chia sẻ của mọi người chỉ có tính chất tham khảo vì đẹp với người này chưa chắc đã là đẹp với người kia. Cô dâu nên nên tin vào cảm nhận của bản thân. Trong quá trình đi tìm váy, tôi đã đến nhiều cửa hàng nổi tiếng, có giá cao hơn hẳn so với mặt bằng chung ở Hà Nội, đa số đều đẹp nhưng không phải tất cả đều như lời quảng cáo. Có nơi được nhiều người khen nhưng tôi lại không thấy đẹp, không thấy sang, có lẽ mỗi người mỗi gu. Cửa hàng tôi chọn không quảng cáo nhiều nhưng tôi vẫn quyết định đặt may ở đó vì tôi nhận thấy sự phù hợp trong phong cách của họ. Đến bây giờ, tôi vẫn thấy mình đã quyết định đúng đắn.

- Cô dâu cũng cần tự trang bị cho mình hiểu biết nhất định về kiểu dáng váy phù hợp, mức giá cả, xu hướng... để tự đánh giá được phần nào, không bị những lời nhận định của người khác chi phối.

- Chiếc váy cưới phải phù hợp với cá tính và giúp cô dâu đẹp hơn, tự tin hơn. Tôi thấy kiểu dáng đơn giản, giản lược tối đa các chi tiết sẽ tinh tế hơn một chiếc váy cầu kỳ, diêm dúa.

Quỳnh Anh

