Triển lãm cưới 'Bridal Fair' tại TP HCM

Ngày 23 - 24/8, triển lãm cưới Bridal Fair sẽ diễn ra tại Queen Hall - số 5 Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP HCM. Chương trình do tạp chí về cưới hàng đầu Việt Nam - Cẩm nang mua sắm Bridal, Bridal.vn, Hotnow.vn, Nam Hương Media và Queen Group tổ chức với sự đồng hành của bia Sài Gòn (đơn vị tài trợ kim cương), Tập đoàn DOJI (tài trợ vàng), Ford Việt Nam (tài trợ bạc) cùng các thương hiệu khác.

Hình ảnh cặp đôi tham gia chương trình.

Chương trình Bridal Fair năm nay sẽ mang lại cho khách hàng phong cách mới với chủ đề "Love Island" để tăng thêm tính chất lãng mạn cho chương trình. Đặc biệt, trong khung cảnh ấy sẽ tái hiện chuyện tình của nàng tiên cá để khách hàng có thể hình dung được cuộc sống dù vất vả, khó khăn nhưng tình yêu vẫn thể hiện được sức mạnh. Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, các tạp chí về cưới tổ chức cuộc bình chọn top 100 dịch vụ cưới hàng đầu Việt Nam với đầy đủ các ngành hàng như: trang sức, nhà hàng tiệc cưới, hoa, ảnh, áo cưới... Trong chương trình, các đơn vị nhận được bình chọn cao sẽ được cấp chứng nhận và tôn vinh.

Trong khuôn khổ sự kiện này, ban tổ chức cũng đã giới thiệu cuộc thi ảnh cưới online “Bride of the year” và “Couple of the year” với nhiều giải thưởng hấp dẫn, giá trị do độc giả online bình chọn và do hội đồng đánh giá thẩm định, cho điểm và trao giải. Ngoài ra, thương hiệu nhẫn cưới Wedding Land thuộc tập đoàn DOJI tặng một cặp nhẫn trị giá 8 triệu đồng dành cho giải thưởng cặp đôi của năm. Mới đây, trong hành trình roadshow của "Bridal Fair 2014", các cặp đôi đã tham quan và mua sắm tại showroom DOJI - số 66 Cách Mạng Tháng 8, quận 3, TP HCM.

Đến với triển lãm, khách tham quan sẽ có dịp chiêm ngưỡng các bộ sưu tập của nhà thiết kế Quỳnh Paris, bộ sưu tập thời trang cưới “Cơn lốc tình yêu” của bộ ba nhà thiết kế Lê Long Dũng - Mộc Thanh - An Kha, bộ sưu tập áo dài cưới Kim Ngân Hoa của nhà thiết kế Mộc Thanh… Khách hàng còn được thưởng thức những phần biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn, chuyên nghiệp của các nghệ sĩ như: kiện tướng Dance sport Mỹ An, ca sĩ Thanh Duy, nhóm nhạc TVM cùng nhiều người mẫu. Đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam, "Bridal Fair 2014" tôn vinh giá trị của hạnh phúc vĩnh cữu thông qua các đại sứ điển hình cho tình yêu bền chặt qua thời gian với các hoạt động gặp gỡ, giao lưu cùng những cặp đôi doanh nhân thành đạt đã cưới nhau 10 năm, 20 năm, 30 năm… Triển lãm mở cửa tự do dành cho tất cả mọi người quan tâm. Tổng công ty cổ phần bia rượu, nước giải khát Sài Gòn còn có chương trình phát bia lon Saigon Special miễn phí trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện dành cho khách tham quan.

Thông tin chi tiết về chương trình, liên hệ: Ms Lê Uyên - hotline: 0945 862 407. Chi tiết cập nhật (thông tin, hình ảnh về các hoạt động) tại www.bridal.vn và www.hotnow.vn.

(Nguồn: Bridal)