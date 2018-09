Trang phục cưới của cô dâu giản dị

Là giáo viên mầm non và tính cách không thích cầu kỳ từ nhỏ, cô dâu Cẩm Giang chọn áo dài, váy cưới một màu, không đính kết cườm đá bắt mắt.

Còn vài ngày nữa là kỷ niệm một năm lễ đính hôn của tôi. Khi xem Ngoisao.net, tôi thấy có chương trình thi "Chia sẻ trang phục cưới" và rất muốn chia sẻ một chút. Tôi và ông xã chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho đính hôn, nào là chụp hình, thuê xe, mua nhẫn cưới... và quan trọng là trang phục cho cô dâu, chú rể. Tôi có ít thời gian mà nơi tổ chức lễ ở tận Củ Chi, còn tôi thì làm việc tại quận 12 (TP HCM). Tôi phân vân không biết thế nào cho tươm tất.

Tôi là giáo viên mầm non nên nghĩ chỉ cần may áo dài đơn giản, nhẹ nhàng để có thể tận dụng mặc vào các ngày lễ và cũng làm kỷ niệm luôn. Một phần khác cũng vì dáng người tôi nhỏ nên khó thuê một bộ vừa vặn. Tôi cũng hơi buồn vì không có nhiều thời gian nên bộ áo dài của tôi may không được ưng ý. Cũng may là đám hỏi chỉ có vài người trong họ hàng thôi.

Sau đám hỏi, tôi có 5 tháng để chuẩn bị cho lễ cưới nên tôi cẩn thận hơn trong việc lựa chon trang phục cho hai vợ chồng. Trước tiên, bà ngoại đã cùng tôi đi chọn vải may áo dài cho phù hợp lễ nghi. Tôi thích đơn giản nên chỉ chọn vải ren màu đỏ không đính đá rườm rà và một chiếc khăn đóng cùng tông với áo dài. Tôi đặt may áo dài với giá 1,2 triệu đồng cho cả vải và công may ở tiệm Đan Hà (đường Phan Văn Trị, TP HCM). Còn chú rể thì do cao và ốm nên cũng đặt may một bộ vest ở cửa hàng Nguyễn Long giá 2 triệu đồng nhưng rất vừa vặn lại đẹp nữa.

Tôi từ nhỏ đã thích nhẹ nhàng, không cầu kỳ nên tôi chỉ chọn màu váy cưới màu trắng cho ngày vui của mình, kể cả ngày vu quy, tân hôn và khi đi chụp ảnh cưới. Ngoài ra, tôi cũng chọn thêm một bộ đồ đôi màu hồng nhạt để chụp ảnh tự nhiên hơn. Tôi rất vui vì sau đám cưới được bạn bè, đồng nghiệp khen những bộ trang phục mà tôi đã chọn.

Cẩm Giang