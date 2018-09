Tôi yêu màu trắng tinh khôi của váy cưới

Cô dâu Thùy Trang đã mặc tất cả 6 chiếc váy trắng có kiểu dáng khác nhau để chụp ảnh cưới và trong ngày vu quy.

Tôi làm đám cưới từ đầu năm 2013 nhưng bây giờ, thấy cuộc thi của báo Ngoi sao.net, tôi nhớ lại những kỷ niệm lúc chuẩn bị cho ngày trọng đại. Tôi đã khoác trên người tất cả 6 chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Lúc chụp hình cưới tại Quốc Huy Studio, tôi đã được chị Hạ My tư vấn chọn váy cưới màu trắng và tôi quyết định chọn 3 chiếc để chụp ảnh cưới.

Váy đuôi các có phần chân xếp tầng được cô dâu sử dụng khi chụp ảnh cưới trong studio.

Dáng váy đuôi dài thươt tha, lãng mạn.

Kiểu váy công chúa lệch vai tôn dáng cô dâu.

Trong đó, có một chiếc tôi mặc trong lễ vu quy (váy đuôi cá). Dáng váy rất đẹp, làm tôn lên vóc dáng của cô dâu. Tôi cũng mặc váy này khi chụp ảnh cưới trong studio. Hai chiếc còn lại tôi mặc khi chụp ngoại cảnh tại TP HCM: Váy đuôi dài và váy công chúa lệch vai. Trong ngày lễ vu quy, tôi chọn thêm một chiếc váy dáng bồng bềnh cúp ngực màu trắng và điểm nhấn là phần đính đá ôm trọn vòng eo của cô dâu. Đặc biệt, váy có dáng phồng bằng voan rất nhẹ, thuận tiện để tôi di chuyển khi đãi tiệc.

Cô dâu Thùy Trang cũng chọn hai chiếc váy màu trắng cho lễ tân hôn.

Váy dáng xòe có độ dài vừa phải giúp cô dâu dễ dàng di chuyển.

Trong lễ tân hôn, tôi cũng chọn hai chiếc áo cưới màu trắng. Một chiếc cúp ngực đính đá nhẹ và điểm nhấn là phần chân ren dáng phồng, không quá dài để làm lễ tại nhà hàng. Sau đó, tôi thay một chiếc màu trắng khác dạng công chúa phồng nhiều lớp, có tay nhẹ bằng ren. Tôi chọn tất cả váy cưới màu trắng nhưng mỗi dáng váy là một kiểu khác nhau nên không hề nhầm lẫn với nhau. Tôi đã thuê váy ở Hạ My Bridal trên đường Hồ Văn Huê.

Áo dài hồng neon kết hợp cùng quần màu vàng ánh trăng nổi bật.

Chiếc áo dài màu đỏ truyền thống cô dâu mặc trong ngày cưới.

Còn về phần áo dài, tôi chọn một chiếc màu hồng neon đi cùng với quần vàng ánh trăng, có điểm đá pha lê ngay phần cúp ngực. Vì đám hỏi và đám cưới của tôi cách nhau 7 tháng mà nhà trai lại cho vải may áo dài cưới trong quả hồi đám hỏi nên tôi có thêm một chiếc áo dài màu đỏ. Cách đám cưới 1 tháng, tôi mới ra tiệm đặt may. Bộ áo dài của tôi may bằng vải voan hai lớp, quần dáng đầm xòe và phần chân xe bèo tạo độ rủ mềm mại. Trên thân áo có đính đá cách điệu điểm nhũ vàng thành hình hoa mai tạo hình lượn sóng chạy dọc thân áo. Tôi chọn khánh (khăn đóng) đính đá cùng tone áo dài thay cho khăn voan đỏ.

Nguyễn Vũ Thùy Trang

