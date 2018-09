Tôi tự hào mặc áo dài tại hôn lễ ở Thái Lan

Bên cạnh chiếc áo dài trắng duyên dáng, tôi còn chọn ba kiểu váy khác nhau khi chụp ảnh cưới để tạo sự đa dạng.

Được biết quý báo đang tổ chức cuộc thi Chia sẻ hình ảnh trang phục cưới, tôi gửi đến quý báo những tấm ảnh dự thi của mình với đôi dòng chia sẻ.

Ngày 3/10/2013, tôi tổ chức một lễ kết hôn nhỏ tại Thái Lan trước khi tổ chức đám cưới chính thức tại Việt Nam. Thời gian chuẩn bị, tôi đã rất đắn đo trong việc lựa chọn trang phục cho lễ kết hôn. Vì nó được diễn ra trang trọng theo nghi lễ của nhà thờ trong không gian nhỏ và ấm cúng. Mới đầu, tôi định mặc váy cưới theo phong cách hiện đại nhưng lại vướng vấn đề là mặc váy cưới đòi hỏi trang điểm, phụ kiện và nhiều thứ khác cũng cầu kỳ theo, không phù hợp khi tôi ở nước ngoài. Tôi chuyển sang ý định là mặc một bộ đầm dự tiệc sang trọng nhưng tôi lại cảm thấy như vậy không có ấn tượng về lễ kết hôn.

Chiếc áo dài trắng thiết kế cổ điển pha cách tân trẻ trung.

Giá thành may đo trọn bộ áo dài khoảng 1.950.000 đồng.

Cuối cùng, ý tưởng về tà áo dài truyền thống của Việt Nam trên đất Thái đã gợi lên cảm hứng trong tôi. Chất liệu ren đính kim sa với màu trắng tinh khiết và thiết kế cổ điển pha cách tân trẻ trung, phù hợp với rất nhiều sự kiện: Cưới hỏi trong nhà thờ hay cưới hỏi truyền thống ở Việt Nam, các sự kiện trang trọng cần dùng đến trang phục áo dài... Như vậy, không như váy cưới chỉ mặc một lần, tôi có thể sử dụng trang phục áo dài trong nhiều dịp khác nhau.

Điều quan trọng là tôi cảm thấy tự hào khi mang hình ảnh tà áo dài duyên dáng của Việt Nam trong lễ cưới tới một đất nước khác. Giá thành may đo trọn bộ áo dài cũng không đắt, khoảng 1.950.000 đồng tại cửa hàng Áo dài Minh Đức, phố Đặng Tiến Đông (Hà Nội) trong thời gian 10 ngày. Một kinh nghiệm nhỏ của tôi khi may áo dài là ngay từ ban đầu, hãy chọn đồ lót để mặc áo dài phù hợp và mặc chúng khi thợ may đo số đo cho bạn để ít phải chỉnh sửa.

Váy cưới chụp ảnh kiểu Cinderella lãng mạn.

Váy đuôi cá xòe rộng sang trọng.

Váy đuôi cá chất liệu ren trong suốt tạo sự gợi cảm.

Ngoài ra, tôi cũng là người yêu thích sự đa dạng trong trong phục nên tôi đã chọn ba mẫu váy với các dáng khác nhau cho bộ ảnh cưới của mình: Dáng váy xòe kiểu Cinderella lãng mạn và cổ điển, dáng váy đuôi cá xòe rộng sang trọng, dáng váy đuôi cá chất liệu ren trong suốt tạo sự gợi cảm. Các mẫu váy cưới trên là của cửa hàng Én Bridal ở phố Cầu Đất (Hà Nội). Giá may một bộ váy cưới dao động từ 3 - 5 triệu đồng.

Thu Thủy

