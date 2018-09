Tôi may váy cưới rẻ hơn giá thuê

Váy cưới may vừa không phải chỉnh sửa nhiều như váy thuê mà do chính mình tìm kiếm kiểu dáng, màu sắc, chất liệu giúp ngày vui thêm ý nghĩa.

Ngày vui...

Hôn nhân là cột mốc quan trọng của đời người. Nó đánh dấu sự trưởng thành và hơn hết, đó là tình yêu của hai trái tim, sự quan tâm, chăm sóc đến hết cuộc đời. Ngày vui, ai cũng mong muốn khoác lên mình chiếc áo cưới thật đẹp, chiếc áo cưới đánh dấu cá tính rất riêng của mỗi cô dâu. Tôi cũng vậy.

Tôi chọn đầm đuôi cá mùa nude làm trang phục đón khách và làm lễ.

Để ngày vui càng trở nên đặc biệt không chỉ với hai nhân vật chính mà sẽ là dấu ấn trong lòng khách đến, tôi tham khảo mẫu áo trên các diễn đàn, những kiểu dáng mới, chất liệu mới, bên cạnh đó màu sắc góp phần không nhỏ. Ngày vui, không theo truyền thống, tôi chọn kiểu đầm đuôi cá màu nude làm trang phục đón khách và làm lễ. Trong những bức hình tại studio hay ở nhà hàng, chiếc đầm giúp tôn thêm dáng người và tôi nhận được nhiều lời khen từ khách tham dự.

Vì ngày vui phải chuẩn bị khá nhiều thứ nên tôi căn nhắc các khoản chi tiêu sao cho hợp lý. Tôi chọn may áo cưới vì so về giá thành sẽ rẻ hơn khi thuê. Ngoài ra, chiếc áo sẽ tôn dáng người cô dâu, không cần chỉnh sửa nhiều như áo thuê. Qua lời giới thiệu của người thân, tôi chọn may áo cưới tại địa chỉ 63/66 Âu Dương Lân (TP HCM) với giá thành rẻ hơn thị trường. Giá chiếc áo cưới của tôi là 2.900.000 đồng.

Chiếc váy cưới được may với giá 2.900.000 đồng.

Họa tiết trang trí là những bông hoa lụa nhỏ xinh và hạt pha lê lấp lánh.

Tôi có một chút kinh nghiệm nhỏ của riêng mình muốn chia sẻ. Vì là áo cưới may nên các bạn cần xem rõ kiểu dáng, chất liệu. Khi đến tiệm may sẽ có những chất liệu không như ý mình muốn, nhất là ren, sẽ không thể giống trong hình. Mặt khác, về màu sắc, bạn cần xem và ướm thử lên da. Khi may, tiệm áo sẽ chỉ cam kết giống bao nhiêu % và sẽ có một số mẫu đã may sẵn cho bạn nhìn để tham khảo.

Khi lựa chọn may áo cưới, bạn nên chọn những mẫu không quá rườm rà, hình ảnh bạn sưu tầm càng rõ chiếc áo cưới càng tốt, giúp tiệm may dễ dàng may chiếc áo giống như hình. Sau khi bàn bạc với chủ tiệm và chủ tiệm sẽ cam kết khi áo may xong, chi tiết áo, màu sắc như thế nào thì bạn nên yêu cầu ghi rõ trong hợp đồng để tránh chiếc áo may không giống như lúc đầu bạn yêu cầu.

Và...

Ngày rước dâu, chiếc áo dài màu đỏ truyền thống kết hợp cùng kiểu dáng hiện đại giúp tôi thêm nổi bật mà không hề mất đi những nét đẹp truyền thống của người con gái Việt. Chất liệu áo dài tôi tham khảo và mua ở chợ Bến Thành. Tại đây, có khá nhiều chất liệu và màu sắc để lựa chọn. Để không bị bối rối, bạn nên xem kiểu dáng trên các website, chọn nhiều mẫu ưng ý, chụp lại để đem theo. Giá thành tại đây cũng khá cao, dao động từ 1 triệu với động với chất liệu đơn giản đến hơn 2 triệu đồng.

Giá vải may áo dài ở chợ Bến Thành dao động từ 1 triệu đồng cho chất liệu đơn giản đến hơn 2 triệu đồng.

Được cô bán hàng giới thiệu, tôi may áo dài tại cửa hàng Áo Dài Xưa & Nay nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu với giá may là 900.000 đồng. Với những trải nghiệm của bản thân trong việc lựa chọn những chiếc áo cưới và áo dài trong ngày trọng đại, tôi xin chia sẻ với các cô dâu đang chuẩn bị cho ngày vui sắp đến. Mong rằng những đóng góp nho nhỏ này sẽ giúp các bạn hoàn hảo hơn trong ngày vui.

>> Tham khảo một địa chỉ tư vấn áo cưới cho các cô dâu.

Hằng Nguyễn

* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp.