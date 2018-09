Tôi cùng vợ may áo dài cưới

Chúng tôi cùng nhau lên mạng tìm kiếm mẫu áo, đi mua vải và đặt may ở chợ Sặt (Đồng Nai). Chi phí cho 3 bộ lễ phục hết 3,5 triệu đồng.

Để có một lễ cưới hoàn chỉnh đỏi hỏi sự tỉ mỉ và hợp nhất cao của cô dâu, chú rể. Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức thành công lễ ăn hỏi và lễ cưới. Tôi vốn là người cầu kỳ và tỉ mỉ nên sau khi cùng người yêu thống nhất lịch cưới, tôi đã lên lịch cụ thể cho từng công việc.

Trước tiên là việc chọn vải may áo dài cưới cho hai vợ chồng. Vì tôi yêu thích trang phục áo dài nên ngoài việc chọn may áo dài cho cô dâu, tôi cũng may luôn cho mình một chiếc. Khi có thời gian rảnh, chúng tôi thường lên mạng xem và download mẫu áo dài đẹp. Hai chúng tôi cùng ngồi lựa chọn những mẫu ưng ý nhất, cả về màu sắc lẫn kiểu dáng.

Vốn yêu thích tà áo dài truyền thống nên cô dâu chú rể đã chọn trang phục này khi làm lễ vu quy.

Cô dâu chú rể xác định áo dài cưới chỉ mặc một lần nên không cần mua loại vải đắt tiền để tiết kiệm chi phí.

Tiếp đó, chúng tôi tìm kiếm những nơi chuyên bán vải và may áo dài cưới đẹp. Chúng tôi ở Đồng Nai nên việc tìm kiếm chỉ giới hạn trong tỉnh. Sau khi xem xét, hỏi ý kiến nhiều người, chúng tôi lên khu vực chợ Sặt, nơi tập trung nhiều cửa hàng bán và may áo dài vì ở đây có nhiều người gốc Huế, giáo dân theo đạo nên họ may rất đẹp, chuẩn dáng.

Vợ tôi chọn áo dài trắng cho tiệc cưới và áo dài đỏ cho lễ ăn hỏi. Còn tôi chọn áo dài khăn đóng màu xanh khi làm lễ và bộ vest đen trong tiệc cưới. Sở dĩ, chúng tôi cùng chọn trang phục áo dài làm lễ cưới vì đó là nét đẹp văn hóa tryền thống của dân tộc ta. Còn áo dài trắng thể hiện nét tinh khôi của cô dâu trong ngày cưới.

Khi tổ chức tiệc tại nhà hàng, chú rể thay trang phục vest bên cạnh cô dâu duyên dáng với tà áo dài trắng tinh khôi.

Ngoài ra, cô dâu cũng chọn thêm một bộ váy cưới theo phong cách hiện đại.

Chúng tôi cùng thống nhất áo dài đỏ của cô dâu và áo dài của chú rể chỉ mặc một lần khi làm lễ nên không cần mua vải đắt tiền mà chỉ sắm loại thường nhưng hoa văn đẹp, đơn giản. Còn áo dài trắng có cơ hội mặc nhiều lần nên chọn vải có chất lượng cao hơn. Chi phí cho cả 3 bộ áo dài trang phục cưới của vợ chồng tôi chỉ hết có 3,5 triệu đồng mà ai cũng khen đẹp và ý nghĩa. Tôi xin chia sẻ cùng các bạn độc giả và mong rằng các bạn có những lựa chọn phù hợp để lễ cưới được ưng ý.

Đào Duy Mạnh

