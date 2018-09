Tôi chọn áo dài hồng cho ngày cưới

Được chị gái tư vấn về kiểu dáng, địa chỉ may, tôi cất công đi từ Bình Dương lên TP HCM để may được bộ áo dài tuyệt vời.

Trang phục hôm cưới của tôi là chiếc áo dài được chị gái tặng. Chị biết tôi thích màu hồng nên đã chọn mẫu này ở trên mạng cho ngày trọng đại nhất cuộc đời tôi. Chị còn chỉ cho tôi chỗ may áo dài rất đẹp. Trước ngày cưới, tôi từ Bình Dương lên TP HCM để may áo dài. Cửa hàng tôi may tên là Áo dài Vinh ở quận 3. Tôi thấy vô cùng ưng ý với bộ áo dài cưới tuyệt vời.

Chiếc áo dài màu hồng phấn do chị gái cô dâu chọn mẫu và tặng làm quà cưới.

Cô dâu chọn dáng áo truyền thống và may thêm một chiếc áo khoác ngoài sang trọng.

Ngày cưới, cô dâu kết hợp thêm chiếc khăn đóng (mấn) thêm phần duyên dáng.

Hoa văn chạy dọc thân áo, tạo cảm giác cô dâu trông cao hơn.

Ngọc Tờ