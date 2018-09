Thời điểm đặt thiệp cảm ơn

Gửi thiệp cảm ơn kèm với một món quà nhỏ trong hoặc sau đám cưới là cách phổ biến để uyên ương bày tỏ tình cảm với khác mời.

Anh/chị cho em hỏi khi đặt thiệp cưới có nên đặt luôn thiệp cảm ơn không ạ? Xin gợi ý cho em một số địa chỉ in thiệp cưới, thiệp cảm ơn ở TP HCM. Em xin cảm ơn rất nhiều (M.T).



Gợi ý cho bạn: Các cặp uyên ương ngày nay có rất nhiều ý tưởng để bày tỏ tình cảm, sự cảm ơn đối với khách mời đến dự đám cưới. Gửi thiệp cảm ơn kèm với một món quà nhỏ như kẹo socola, bánh cup cake... trong hoặc sau đám cưới là cách khá phổ biến. Để tiết kiệm thời gian và chi phí, bạn nên đặt thiệp cảm ơn cùng với thiệp cưới vì các cửa hàng thường giảm giá cho các cô dâu chú rể đặt in với số lượng nhiều. Ở TP HCM, bạn có thể tham khảo dịch vụ in thiệp mời, thiệp cảm ơn của các cửa hàng sau:



- Thiệp cưới ý tưởng

- Thiệp cưới Quang Minh Lữ

- Thiệp cưới Moon Design.



Thiệp cảm ơn thường có kích thước nhỏ hơn thiệp cưới, in họa tiết dễ thương như hoa hồng, trái tim, đôi nhẫn... hoặc in ảnh của đôi uyên ương. Một số mẫu thiệp cảm ơn để bạn tham khảo:

Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ cùng nhau những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi ý kiến tư vấn dưới bài viết. * Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net.

