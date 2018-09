Phim trường chụp ảnh cưới cho Sài Gòn

Giá thuê phim trường ở TP HCM được tính theo giờ, khoảng 850.000 đồng cho một giờ đầu tiên.

Mình không có nhiều thời gian nên dự định chụp sẽ chụp ảnh cưới trong studio cho tiện, đỡ mất công di chuyển. Mình thấy ngoài Hà Nội có nhiều studio bày trí theo mô hình của một phim trường rất sáng tạo và đẹp. Xin hỏi ở TP HCM có mô hình nào như vậy không và giá thuê chụp ra sao? Xin cảm ơn (Thanh Vy).

Ảnh: Kevin Ngô.

Gợi ý cho bạn: So với Hà Nội, các phim trường cho thuê chụp ảnh cưới ở TP HCM còn ít. Bạn có thể tham khảo một vài địa chỉ như The Vow (Tòa nhà Imperia An Phú) hay Feeliz Studio (Hồ Văn Huê), Orange Studio (quận Thủ Đức), Long Island (quận 9)...

Về mức giá, theo anh Tony De Long, chủ một phim trường tại TP HCM cho biết: Giá thuê được tính theo giờ, khoảng 850.000 đồng cho một giờ đầu tiên, 650.000 đồng cho giờ thứ 2 và 500.000 đồng cho giờ thứ 3.

