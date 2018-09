Nơi thuê áo dài cho mẹ cô dâu, chú rể

Giá may áo dài không quá cầu kỳ ở TP HCM dao động từ 1 - 3 triệu đồng, giá thuê từ 800.000 - 1.500.000 đồng.

Mình cần tìm cửa hàng để thuê (hoặc may với giá cả hợp lý) áo dài cho hai mẹ mặc hôm đám cưới sắp tới nhưng không biết ở TP HCM, có địa chỉ nào uy tín không? Mình đã tham khảo ở một số cửa hàng ở đường Hồ Văn Huê nhưng mẫu mã không được đa dạng lắm. Các bạn chỉ dùm mình nhé, cảm ơn nhiều (Hạnh Chi).

Ảnh: Vinh VLK.

Gợi ý cho bạn: Một bộ áo dài cho mẹ cần đảm bảo các tiêu chí sang trọng, đẹp mắt và đường may, chất liệu đem lại cảm giác thoải mái. Để thuê (may) áo dài cho mẹ, bạn nên chọn những chất liệu như nhung, lụa hoặc gấm. Giá may áo dài không quá cầu kỳ ở TP HCM dao động từ 1 - 3 triệu đồng, giá thuê từ 800.000 - 1.500.000 đồng. Bạn có thể tham khảo các mẫu áo tại những địa chỉ sau:

- Áo dài Minh Châu.

- Áo dài Long Hà.

- Áo dài Thương Việt.

- Áo dài Lan Thủy.

- Áo dài Phương An.

