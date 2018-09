Nơi may váy cưới dưới 5 triệu đồng ở TP HCM

Chợ Tân Bình là địa chỉ nổi tiếng với các mẫu váy cưới giá bình dân, kiểu dáng phong phú.

Cũng như các cô dâu khác, em luôn ao ước được sở hữu chiếc áo cưới cho riêng mình để làm kỷ niệm nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên em muốn tìm cửa hàng nào có giá may dưới 5 triệu đồng. Em ở TP HCM, mong các anh, chị tư vấn cho em (Kiều Ly).

Ảnh minh họa: BB.

Gợi ý cho bạn: Chợ Tân Bình có khu vực bán đồ dành riêng cho đám cưới với giá rất "mềm". Bạn có thể đến đây tham khảo kiểu dáng và đặt may váy cưới cho mình. Ưu điểm của váy cưới may sẵn tại đây là màu sắc đa dạng từ trắng đến đỏ, xanh, hồng... với chất liệu ren, voan đính cườm, hạt đá. Một chiếc váy giá rẻ ở đây chưa tới 1 triệu đồng nhưng khi lựa chọn, bạn cần lưu ý đến đường may và nên mặc thử trước khi mua.

Ngoài chợ Tân Bình còn có một số địa chỉ may váy cưới giá rẻ khác như nhà may Hồng Phú (Lý Chính Thắng, quận 3), nhà may Chinh (đường Vườn Chuối, quận 3), nhà may Như Phượng (đường Cách mạng tháng Tám), Âu Việt (Võ Thị Sáu), Thanh Hải (Lý Tự Trọng), Sơn Collection (Hai Bà Trưng)...

Góc Tư vấn nhanh là nơi các độc giả chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về cách tổ chức đám cưới hay những vấn đề phát sinh khi chuẩn bị cho ngày trọng đại. Mời độc giả gửi ý kiến tư vấn dưới bài viết.

* Độc giả muốn được tư vấn nhanh các vấn đề về đám cưới, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net.

Ban biên tập