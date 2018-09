Nơi may áo dài cưới giá rẻ ở Hà Nội

Với số tiền từ 1,5 triệu đồng trở xuống, bạn có thể đặt may ở các cửa hàng trên phố Lương Văn Can, Khâm Thiên, Bạch Mai...

Do điều kiện kinh tế không cho phép nên em không thể may váy cưới. Vì thế, em dự định sẽ may một chiếc áo dài vừa để mặc hôm ăn hỏi, vừa giữ làm kỷ niệm. Em muốn các anh, chị tư vấn giúp em một vài địa chỉ may áo dài cưới giá cả tiết kiệm ở Hà Nội. Em cảm ơn anh, chị rất nhiều (Ngọc Trang).

Gợi ý cho bạn: Ở Hà Nội thường có các khu phố tập trung nhiều cửa hàng may đo áo dài với các mức giá khá đồng đều nên thuận lợi cho cô dâu đi tham khảo, đặt may. Tùy vào ngân sách dự trù mà bạn có thể lựa chọn các cửa hàng sau:

- Cửa hàng may đo áo dài trên phố Lương Văn Can, Khâm Thiên, Bạch Mai có mức giá trung bình từ 1,5 triệu đồng trở xuống. Ưu điểm của những cửa hàng này là đường may cẩn thận, phom dáng đẹp theo phong cách truyền thống nhưng lại ít cập nhật các mẫu, chất liệu mới. Vì thế, bạn có thể chọn trước một mẫu ưng ý trên mạng rồi đem đến đặt may.

- Cửa hàng may đo áo dài trên phố Kim Mã, Trần Xuân Soạn... có mức gái cao hơn, từ 1,5 triệu đồng trở lên (bao gồm cả tiền vải và công may). Các cô dâu thời trang thích đặt may ở đây vì kiểu dáng phong phú và cách trang trí áo cũng cầu kỳ hơn.

