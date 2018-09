Mình nhịn ăn để mặc vừa áo dài cưới

Sau hai tuần đặt may, mình đã tăng cân nên phải nhịn ăn để vừa vặn với chiếc áo dài lụa tơ tằm, in hình bông sen nở.

Mình là Phương Anh, chồng là Văn Tiếp. Chúng mình đã kết hôn vào tháng 1 âm lịch. Mình yêu tà áo dài của quê hương Việt Nam lắm nên quyết định ăn hỏi và cưới đều mặc áo dài. Nhưng khả năng tài chính không được nhiều nên mình chỉ may một bộ áo dài màu hồng tại Nhà may Thu Hương (đường vào Bệnh Viện Đống Đa, Hà Nội). Bộ này có giá 1,1 triệu đồng, cả vải và công thợ. Áo hơi bị chật và quần cũng vậy. Có lẽ sau 2 tuần đặt may, mình đã tăng cân, phải nhịn ăn để cho vừa vặn chiếc áo. Vải lụa tơ tằm Thái Tuấn, hoa văn nổi hình bông sen nở.

Bộ màu trắng do em mình thực hành may trên lớp làm ra. Mình thấy chất liệu tơ tằm đẹp lại có màu trắng tinh khôi, phù hợp làm áo dài cưới. Ngày cưới chỉ có một lần, áo dài cưới chỉ mặc một ngày rồi không bao giờ vừa nữa (đối với mình) nên cần tiết kiệm, miễn sao vẫn thấy hạnh phúc. Bây giờ tuy sắp sinh nhưng mình rất mong muốn sẽ mặc được lại hai chiếc áo dài trên.

Phương Anh

