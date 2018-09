Mẹ chồng dẫn mình đi may áo cưới

Với sự trợ giúp của người thân, bạn bè, cô dâu Phan Tiên đã chuẩn bị được những bộ trang phục ưng ý cho ngày lễ và chụp ảnh cưới.

Nếu thời gian không quá gấp rút mà bạn muốn có một đám cưới hoàn hảo thì thật sự không quá khó khăn khi có được sự quan tâm, chia sẻ công việc của mọi thành viên trong gia đình. Chiếc áo dài đỏ này mình được mẹ chồng dẫn đi may ở tiệm áo dài Nghệ Thuật nằm ngay trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP HCM). Theo mẹ chồng mình thì tiệm may này uy tín và đã có rất lâu rồi. Mặc áo dài, chẳng cần có dáng chuẩn như người mẫu nhưng vẫn thấy tự tin.

Khi chưa kếp hợp với trang điểm và làm tóc thì mình không có gì đặc biệt. Nhưng sau đó, sự cầu kỳ của trang phục làm cho mình có phần nổi bật và mọi người đã bất ngờ vì trông mình lung linh, sang trọng hơn với mẫu áo dài cưới cách tân này.

Chiếc áo dài đỏ cách tân cầu kỳ, sang trọng.

Tà sau của váy xòe rộng đẹp mắt.

Bạn Phan Tiên khuyên các cô dâu nên may áo cưới ở nhà thiết kế chuyên nghiệp để cảm thấy an tâm hơn.

Mình khuyên các cô dâu nên suy nghĩ thật kỹ khi quyết định tự đi mua vải, tự may áo dài. Nếu bạn đã may nhiều áo dài ở một tiệm may mà hài lòng rồi thì không bàn đến. Vì tính ra, tiền mua vải, tiền công may, chi phí đi lại để lựa chọn nhiều cửa tiệm cũng không chênh lệch hơn mấy so với đặt may ở một nhà thiết kế chuyên nghiệp vừa nhanh lại chất lượng tốt hơn. May áo dài ở những tiệm có tiếng còn khiến bạn an tâm hơn, không phải lo toan, dành thời gian cho những công việc khác.

Bộ đồ đôi được đặt may trên mạng, giúp cô dâu chú rể có những bức hình đẹp.

Màu xanh đẹp và trắng thanh lịch, trang nhã.

Mình cũng chọn thêm một bộ đồ đôi khi chụp ảnh cưới, gồm đầm và áo sơ mi màu xanh đen kết hợp với màu trắng. Mình đặt may handmade của một người bạn bán quần áo trên mạng tên là Olala Handmade Fashion. Mình chỉ mất thời gian khoảng 4 - 5 ngày với vải và tiền công may chỉ hơn 500.000 đồng thôi, vừa rẻ và cũng không kém phần sang trọng.

Từ kinh nghiệm bản thân, mình nhận thấy nếu xung quanh mình có những người bạn, người thân chung tay giúp mình, mỗi người một việc thì bạn đã gần như có một sự chuẩn bị hoàn hảo rồi. Chỉ cần đến ngày làm cô dâu thật xinh thôi.

Phan Tiên

