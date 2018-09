May áo dài dưới 2 triệu đồng ở TP HCM

Cô dâu tự đi chọn vải rồi đặt may sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể so với may trọn gói ở các cửa hàng.

Mình nhờ các bạn tư vấn giúp mình một số địa chỉ may áo dài cưới đẹp tại TP HCM với giá từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng vì hiện tại, mình ở Cần Thơ. Mình cảm ơn nhiều (Yến Nguyễn).

Gợi ý cho bạn: Với số tiền từ 1 - 2 triệu đồng, bạn có thể chọn các cửa hàng nhỏ nhưng cẩn thận và có kinh nghiệm may áo dài nhiều năm. Tuy nhiên, nếu mất công hơn một chút, tự đi mua vải về đặt may thì bạn sẽ tiết kiệm được một khoản đáng kể so với may áo dài trọn gói tại cửa hàng (bao gồm cả tiền vải và công may).

Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại vải với hoa văn đa dạng như satin, voan, gấm, lụa, ren... Ở TP HCM, bạn có thể tìm được một tấm vải ưng ý với giá từ 300.000 đồng - 1 triệu đồng ở các chợ Tân Bình, Tân Định, Soái Kình Lâm, Bến Thành... Sau đó, đặt may ở những nhà may bình dân với giá với giá từ 700.000 đồng trở lại. Một số nhà may để bạn tham khảo như Áo dài Ngọc Châu (Nguyễn Thiện Thuật, quận 3), Minh Thư (Nguyễn Thượng Hiền – Q3), Phương An (ngay gần chợ An Đông), Bích Hùng (Võ Thị Sáu)…

