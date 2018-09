May áo dài, chụp ảnh cưới ở Cần Thơ

Với áo dài hay váy cưới, bạn có thể tham khảo mẫu và chất liệu trước nhiều tháng nhưng nên đặt may trước ngày cưới ít nhất 2 tháng.

Ngoisao.net ơi cho em hỏi, em cưới vào tháng 12 tới. Em ở Cần Thơ. Em mong anh, chị tư vấn giúp em địa chỉ may áo dài cưới, chụp ảnh cưới tại Cần Thơ. Cảm ơn rất nhiều. (Nga Phan)

Ảnh minh họa: BN Nguyen.

Gợi ý cho bạn: Với áo dài hay váy cưới, bạn có thể tham khảo mẫu và chất liệu trước nhiều tháng nhưng nên đặt may trước ngày cưới ít nhất 2 tháng. Khoảng thời gian này đủ dài để cửa hàng hoàn thành chiếc áo của bạn với chất lượng tốt, bao gồm cả công đoạn thêu hoặc vẽ thêm chi tiết lên áo. Ngoài ra, đặt may sớm, bạn có thể chỉnh sửa từng họa tiết trên áo theo đúng ý tưởng của mình hoặc có thể chỉnh sửa dễ dàng nếu có lỗi xảy ra trước khi đến ngày đặt tiệc cưới. Ở Cần Thơ, bạn có thể tham khảo các mẫu áo dài tại nhà may Nhung (đường Ngô Quyền), nhà may Nho (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), nhà may Kim Chi (đường Đề Thám).

Các studio chụp ảnh cưới ở Cần Thơ đa dạng với nhiều phong cách, mức giá. Một bộ ảnh cưới chụp trong studio có giá trung bình khoảng 4.000.000 đồng (album 30 trang, kích thước 25x35 cm). Còn với album cưới chụp ngoại cảnh, mức giá này sẽ cộng thêm 2-3 triệu đồng, tùy thuộc vào số địa điểm cô dâu chú rể sẽ chụp. Một số studio để bạn tham khảo là Cửu Long, BN Nguyễn, Demiduy, áo cưới Uyên...

