Lưu ý khi xếp vị trí ngồi cho khách

Em tên là Thư. Em sắp tổ chức đám cưới nhưng có một việc làm em rất đau đầu, mong được tư vấn. Em định sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho khách khi đến dự tiệc. Và theo đó, em ghi vị trí bàn tiệc mà vị khách đó sẽ ngồi trong thiệp mời cưới luôn. Cái khó là có thiệp mời cả hai vợ chồng khách nhưng tới ngày đó, không biết họ có đi cả hai không? Nếu xếp sẵn chỗ mà chỉ có một người đi thì lại trống, nhìn không đẹp. Vì vậy, em mong chuyên mục giúp em có cách giải quyết nào khác để tổ chức không bị lộn xộn về chỗ ngồi ạ. Em chưa in thiệp. Mong chuyên mục giải đáp sớm cho em. Em cảm ơn nhiều ạ (Minh Thư).

Gợi ý cho bạn: Việc xếp chỗ ngồi cố định cho khách mời, bạn có thể đảm bảo được rằng những người quen biết sẽ được ngồi cạnh nhau, ưu tiên các vị khách quan trọng ở gần sân khấu. Tuy nhiên, khi in thiệp cưới, bạn nhớ in thêm dòng chữ nhỏ, nhắc nhở khách mời xác nhận việc có mặt trong đám cưới trước một tuần bằng cách gửi email hoặc tin nhắn điện thoại để bạn chuẩn bị chu đáo. Bạn cũng nên ghi rõ kế hoạch sắp xếp chỗ ngồi trong thiệp mời để khách mời nắm được.

Bạn không nên in ngay sơ đồ chỗ ngồi lên thiếp mời vì bạn chỉ biết được ai sẽ đến dự lễ cưới sau khi họ báo lại chắc chắn. Như vậy, việc thay đổi vị trí so với kế hoạch ban đầu sẽ phức tạp hơn. Thay vào đó, khi đã có thông tin về số khách tham dự, bạn đặt một tấm bảng lớn vẽ sơ đồ chỗ ngồi ở sảnh đón khách, trong đó ghi số bàn và nhóm khách mời. Sau đó, bạn in số bàn và tên từng khách mời vào tờ thiếp nhỏ, đặt lên bàn tiệc đã định sẵn.

