Lời cầu hôn trong quán cafe nhỏ

Gửi Meomeo, tình yêu của em.

Em muốn trả lời “có” đến cả nghìn lần...

Đã lâu lắm rồi tôi không ghé Hoa Cafe, chốn hẹn hò lãng mạn trong những ngày xưa của tôi và anh. Cũng từng đó thời gian tôi không gặp anh, kể từ khi anh quyết định qua Canada du học. Nhiều lúc buồn tôi cũng muốn ghé Hoa, thả hồn vào những giai điệu ngọt ngào, ánh nến lung linh và tận hưởng không khí ấm cúng ở đó. Nhưng tôi sợ những kỷ niệm ngày xưa sẽ ùa về, sợ bóng dáng anh ở đâu đây mà không thể với tới, sợ xa mặt cách lòng tôi chẳng giữ được anh.

Chiều nay, sau khi tan làm anh đột ngột xuất hiện trước mặt tôi...

Khi tôi đến Hoa, cô chủ quán rất ngạc nhiên.

- Sao hơn 3 năm rồi mới thấy xuất hiện hả bé?

- Dạ! - Tôi đáp và nở nụ cười.

Mọi thứ dường như không hề thay đổi theo thời gian ở Hoa. Vẫn là chiếc kệ nhỏ nơi góc tường, vẫn là những quyển sách mà tôi thuộc đến từng câu chữ, và vẫn là cây đàn piano ngày nào. Lần đầu tiên tới đây anh đã hát tặng tôi bài “Baby, I love you”. Mỗi lần tới Hoa là một lần rung động. Hôm nay cũng vậy. Tôi bỗng thấy thật bình yên và chan chứa tình cảm.

- Anh hát tặng em một bài nhé? - Anh nói kèm theo cái nháy mắt.

- Em...

- Em không có quyền từ chối đâu nhé.

Anh nói liên tục, không cho tôi cơ hội nói gì. Sau đó anh bước lên, dõng dạc nói:

- Đây là bài hát tôi muốn dành tặng cho bạn gái của mình. Cô ấy ngồi ở kia. "Baby, I need you" cũng là câu nói anh thực sự muốn nói với em trong lúc này.

"Baby, baby, I swear to you. Baby, baby, I’m here for you…"

Kết thúc bài hát, anh bước về phía tôi, từ từ lấy ra chiếc hộp nhỏ.

- Bài hát này anh chưa từng hát cho em nghe. Anh nghĩ nó rất thích hợp tại thời điểm này, để anh nói rằng: Em đồng ý lấy anh nhé?

- Em!

Lại một lần nữa không cho tôi nói gì, anh ôm chặt tôi. Chiếc nhẫn nhỏ bỗng ở trong tay tôi từ lúc nào.

Bunny

